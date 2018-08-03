Орловского поэта Александра Бывшева заподозрили в призывах к экстремизму
Об этом автор проукраинских стихов написал на странице «Вконтакте». Он получил уведомление из ФСБ о возбуждении уголовного дела – об этом Бывшев рассказал «Эху Москвы». Это уже шестое уголовное дело, возбужденное против поэта. Ранее за публикацию стихотворения «На независимость Украины» во «Вконтакте» Бывшев был приговорен к исправительным работам.
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