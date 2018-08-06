На фоне покушения на президента Венесуэлы в стране задержали 11 журналистов

Под стражей также оказались шесть человек, подозреваемых в соучастии попытке убийства Николаса Мадуро. Сам лидер, выступая с обращением к нации, отметил, что за этим стоят правые силы Колумбии и лично глава страны – Хуан Мануэль Сантос.

В Белом доме причастность к покушению опровергли. Инцидент произошел во время выступления Николаса Мадуро на церемонии в честь годовщины создания Национальной гвардии. Для атаки использовались два дрона со взрывчаткой. Семь сотрудников силовых структур получили ранения.