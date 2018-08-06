Дональд Трамп опротестует любое намерение спецпрокурора лично давать показания по делу о вмешательстве России в выборы

Об этом телеканалу ABC сказал один из адвокатов президента США. Он высказал сомнения в том, что у Роберта Мюллера есть достаточные полномочия для того, чтобы принудить главу государства к такой процедуре.

Спецпрокурор и юристы Трампа обговаривают условия дачи показаний президентом. Как сообщал телеканал CNN, Мюллер хочет задать вопросы главе Белого дома устно и в письменной форме.