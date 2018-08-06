Дональд Трамп опротестует любое намерение спецпрокурора лично давать показания по делу о вмешательстве России в выборы
Об этом телеканалу ABC сказал один из адвокатов президента США. Он высказал сомнения в том, что у Роберта Мюллера есть достаточные полномочия для того, чтобы принудить главу государства к такой процедуре.
Спецпрокурор и юристы Трампа обговаривают условия дачи показаний президентом. Как сообщал телеканал CNN, Мюллер хочет задать вопросы главе Белого дома устно и в письменной форме.
Комментарии3
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ed81 06 августа 2018 | 05:39
Ну точно . как российский спецпрокурор , который боится даже посмотреть сурово на портрет Путина, а вы спрашиваете , что такое демократия...
juche 06 августа 2018 | 05:51
Адвокаты боятся что дурак Трамп наплетет на пожизненный срок на допросе у Мюллера.
koshkaedu 06 августа 2018 | 05:59
Я - за! Карина - против. Игнорируем Карину тоже.