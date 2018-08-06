Минтранс предложил увеличить финансирование региональных дорог из госбюджета до 50 процентов

Об этом пишут «Известия», со ссылкой на письмо замминистра транспорта в субъекты страны. По данным издания, к следующему году ифедеральная казна оплатит 30 процентов затрат на ремонт таких дорог, а до половины эта цифра может вырасти к 2023 году. В прошлом году на развитие региональной дорожной сети было выделено более 120 миллиардов рублей.