Минтранс предложил увеличить финансирование региональных дорог из госбюджета до 50 процентов
Об этом пишут «Известия», со ссылкой на письмо замминистра транспорта в субъекты страны. По данным издания, к следующему году ифедеральная казна оплатит 30 процентов затрат на ремонт таких дорог, а до половины эта цифра может вырасти к 2023 году. В прошлом году на развитие региональной дорожной сети было выделено более 120 миллиардов рублей.
Комментарии2
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archibald_dandy_esquire 06 августа 2018 | 05:30
а поборы с дальнобойщиков полностью полностью будет забирать сын бр. Ротенбергов
ura_123 06 августа 2018 | 06:08
archibald_dandy_esquire: На дороги 120 миллиардов,а на рассейские смартфоны для чиновников 160 миллиардов..
Что то в этой стране не так.