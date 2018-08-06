Перевод чиновников на смартфоны с российской операционной системой может обойтись бюджету в 160 миллиардов рублей
Об этом пишет «Коммерсант», со ссылкой на источник во власти. Почти 8 миллионов сотрудников государственных структур могут получить мобильные устройства с отечественным программным обеспечением к 2021 году. Ранее президент «Ростелекома» рассказал о тестировании системы Sailfish. Она призвана обеспечить информационный суверенитет России.
Комментарии11
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murad_manapov 06 августа 2018 | 05:28
нормальный куш урвать хотят на этой афере
klukvik 06 августа 2018 | 05:56
murad_manapov: 160 - на старте, а так смело можно множить на три!
moisha_sekilman 06 августа 2018 | 05:29
Очередная чушь раздуваемая эм! То ли от безделья, то ли от небольшого ума эмосковцы пишут такую чушь.
ura_123 06 августа 2018 | 06:03
moisha_sekilman: А ты возьми и опровергни.
airjeff 06 августа 2018 | 05:39
а их дитям по мягкому планшету чубайса. 160 триллионов получится
kochar 06 августа 2018 | 05:48
А можно не только потратиться,но и сэкономить , уволив почти 8 миллионов сотрудников государственных структур.
klukvik 06 августа 2018 | 05:53
как прояпать 160 докуярдов денег и не снизить надои с пенсионеров
ndezhin 06 августа 2018 | 05:56
Их точно американцы со спутников облучают.
archibald_dandy_esquire 06 августа 2018 | 06:00
ndezhin:
"путин" - лучший проект ЦРУ за за все годы существования
ura_123 06 августа 2018 | 06:01
А я то всё гадал,для чего повысили НДС и повышают пенсионный возраст! А оно вона чё...
160 миллиардов ... Этож сколько дармоедов в этой стране?
plidurok Андрей Филимонов 06 августа 2018 | 06:09
"обеспечить информационный суверенитет России"
Главное для мошенника - красиво заморочить голову фраеру и ..."покуда есть на свете дураки..."