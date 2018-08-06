Бывший глава ФИФА подтвердил сговор при выборе Катара страной-хозяйкой Чемпионата мира по футболу в 2022 году
По его словам члены исполнительного комитета проигнорировали сообщения о невозможности провести турнир в этой стране. Британская газета The Times приводит выдержки из книги Блаттера «Моя правда». Там экс-глава ФИФА пишет, что Катар победил благодаря сговору и политическому давлению на бывшего члена исполкома Мишеля Платини. Ранее издание утверждало, что стране удалось заполучить право на проведение ЧМ благодаря черному пиару против конкурентов.
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max3446 06 августа 2018 | 04:31
Солт-Лейк-Сити победил на выборах места проведения зимней Олимпиады нечестным путем. Это выяснилось во время широкомасштабного расследования, начатого после того, как 70-летний Марк Ходлер, глава координационного комитета по организации и проведению Олимпийских игр 2002 года, обвинил в коррупции нескольких членов МОК. Главными действующими лицами скандала стали высшие должностные лица оргкомитета Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Том Уэлч и Дэйв Джонсон, которые якобы давали указания об оплате поездок членов МОК и их семей в Нью-Йорк и Лас-Вегас, вручении дорогостоящих подарков и поиске теплых должностей для ближайших родственников участников голосования. По подсчетам журналистов, на эти нужды было истрачено более 1 миллиона долларов. Но большая часть документов оргкомитета странным образом исчезла.