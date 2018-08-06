Бывший глава ФИФА подтвердил сговор при выборе Катара страной-хозяйкой Чемпионата мира по футболу в 2022 году

По его словам члены исполнительного комитета проигнорировали сообщения о невозможности провести турнир в этой стране. Британская газета The Times приводит выдержки из книги Блаттера «Моя правда». Там экс-глава ФИФА пишет, что Катар победил благодаря сговору и политическому давлению на бывшего члена исполкома Мишеля Платини. Ранее издание утверждало, что стране удалось заполучить право на проведение ЧМ благодаря черному пиару против конкурентов.