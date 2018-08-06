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04:04, 06 августа 2018

Замглавы Центробанка Ирана арестован за спекуляции на валютном рынке

Об этом сообщило Франс Пресс со ссылкой на судебные власти страны. По этому обвинению под стражу взяты еще четыре человека. В  стране этой весной вспыхнул валютный кризис, вызванный падением стоимости иранского риала. На фоне американских санкций в последние дни обменный курс достиг рекордных показателей. Доллар США стоит 120 тысяч риалов. На прошлой неделе в стране начались антиправительственные демонстрации против повышения цен и безработицы.

Комментарии

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kremlefurer 06 августа 2018 | 04:35

Хороша новость, Осталось арестовать кобылку из банкакремлин России.

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