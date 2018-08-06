В Белом доме опровергли причастность к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Об этом в эфире телеканала «Фокс Ньюс» сказал советник лидера США по нацбезобасности Джон Болтон. Он отметил, что настоящей причиной произошедшего могла стать как инсценировка самих властей латиноамериканской страны, так и «распространившаяся в республике коррупция и угнетение». Покушение на Мадуро произошло накануне во время празднования годовщины создания Национальной гвардии. Трибуну, на которой находился президент, атаковали несколько дронов со взрывчаткой. При этом пострадали семь человек. Мадуро обвинил в случившемся президента Венесуэлы, а также предположил, что организаторы могут находиться в США.
Комментарии2
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kremlefurer 06 августа 2018 | 04:33
НУ не могут наши ядерные дроны взелтеть и полететь Поверте нашему перзидентру пунтину.
archibald_dandy_esquire 06 августа 2018 | 04:42
" Мадуро обвинил в случившемся президента Венесуэлы "
я что-то пропустил? и кто у них теперь президент Венесуэлы? путены? а мадура только болЪшой началЪнык наци-гвардии?