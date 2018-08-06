Встреча сына Дональда Трампа с российским адвокатом в 2016 была законной – об этом в твиттере написал сам президент
Он рассказал, что переговоры с юристом Натальей Весельницкой преследовали цель собрать информацию о противнике, однако так и не принесли результатов. При этом ранее команда Трампа-младшего говорила совсем другое – то, что встреча была посвящена программе по усыновлению российских детей. Контакт сына главы Белого дома и Весельницкой – одна из ключевых тем расследования российского вмешательства. На этой неделе стало известно, что спецпрокурор хочет допросить российского певца Эммина Агаларова, который был организатором встречи.
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