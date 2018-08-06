«Новая газета» запускает петицию с требованием отпустить из СИЗО18-летнюю Анну Павликову
Она обвиняется в создании экстремистского сообщества «Новое величие». Адвокаты рассказали, что в заключении у девушки серьезно обострились хронические заболевания, а также отметили, что четверо других фигурантов дела находятся под домашним арестом. В июле суд отклонил аппеляцию защиты, но сократил срок содержания под стражей на месяц. Сбор подписей будет открыт на платформе Change.org.
Комментарии2
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max3446 06 августа 2018 | 04:25
Даже не сомневался. что если какая антироссийская акция, то обязательно новая газета. По мне это псевдосми действующее в интересах запада, давно пора закрыть
murad_manapov 06 августа 2018 | 04:44
max3446: когда у вас будут дети, и полиция будет преследовать и держать в сизо вашу дочь, вот тогда вы приползете на брюхе к редакции новой газеты со слезами и соплями