«Новая газета» запускает петицию с требованием отпустить из СИЗО18-летнюю Анну Павликову

Она обвиняется в создании экстремистского сообщества «Новое величие». Адвокаты рассказали, что в заключении у девушки серьезно обострились хронические заболевания, а также отметили, что четверо других фигурантов дела находятся под домашним арестом. В июле суд отклонил аппеляцию защиты, но сократил срок содержания под стражей на месяц. Сбор подписей будет открыт на платформе Change.org.