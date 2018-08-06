Погибшие в Центральной Африке российские журналисты, по некоторым данным, ехали в колонне из двух машин

Однако убийцы пропустили первый автомобиль. Об этом сообщил Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского. Три члена съемочной группы были застрелены 30 июля. В ЦАР они работали над фильмом о деятельности российских наемников. Тела журналистов были доставлены на родину накануне. Как рассказал Максим Шеченко — друг одного из погибших Орхана Джемаля, власти потеряли его свидетельство о смерти, из-за чего затягивается процесс похорон.