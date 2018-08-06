Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 80 человек

Мощные подземные толчки произошли на острове Ломбок накануне. По данным Геологической службы США их магнитуда составила 7 баллов. Как сообщили очевидцы, толчки почувствовали и на популярном у туристов острове Бали. Однако особенно пострадал район Восточный Ломбок. Там, по некоторым сведениям, были деформированы тысячи домов. Предыдущее землетрясение в регионе случилось за неделю до этого. Тогда также погибли десятки человек.