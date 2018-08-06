Кремль заподозрили в нарушении санкций против КНДР

Как пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на данные российского МВД, в прошлом году, не смотря на запрет Совбеза ООН, рабочим из Северной Кореи было выдано более 10 тысяч разрешений на работу в России. Еще 700 заявок были удовлетворены в этом году – добавляет издание.

В МИД же объяснили, что разрешения выдаются тем гражданам, контракт с которыми был заключен до вступления в силу резолюции ООН. Как пишут «Ведомости», для соблюдения санкций против КНДР по-настоящему важна позиция Китая. 90 процентов торгового оборота Северной Кореи приходится именно на КНР.