Российский МИД восстанавливает свидетельство о смерти Орхана Джемаля, потерянное при транспортировке

Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-секретаря Марию Захарову. Журналист и два других члена съемочной группы были убиты в Центральной Африке 30 июля. Их тела накануне были доставлены в Россию. Однако, как написал Максим Шевченко – друг Джемаля, – семья не может его похоронить из-за утерянных документов. Шевченко считает что это – проявление «мстительности тупых властей». Позже ему в фейсбуке ответила сама Захарова. Она отметила, что не знает, о ком говорит журналист, однако считает, что документ потерял перевозчик.

Журналисты были застрелены в окрестностях города Сибю. В ЦАР они снимали фильм о деятельности российских наемников.