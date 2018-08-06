В Москве расследуют обстоятельства смерти сына известного бизнесмена Михаила Хубутия

По предварительным данным Николоз Хубутия застрелился в своей квартире на Малой Бронной. Тело мужчины обнаружила домработница. Как рассказали ТАСС источники в правоохранительных органах, квартира была закрыта изнутри. Сообщается, что в последнее время он находился в депрессии и жаловался знакомым, что устал.

Отец погибшего – председатель совета директоров оружейной компании «Кольчуга» и президент общественной организации «Союз грузин России».