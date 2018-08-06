Орловского поэта Александра Бывшева заподозрили в призывах к экстремизму

Об этом автор проукраинских стихов написал на странице «Вконтакте». Он получил уведомление из ФСБ о возбуждении уголовного дела. Однако никаких деталей не привел. По словам поэта это уже шестое его уголовное дело. Бывшев рассказал, что ранее к нему с обысками приходили сотрудники центра «Э». Они якобы установили на его компьютер устройство для слежки. За публикацию стихотворения «На независимость Украины» во «Вконтакте» он был приговорен к исправительным работам.