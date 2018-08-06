Орловского поэта Александра Бывшева заподозрили в призывах к экстремизму
Об этом автор проукраинских стихов написал на странице «Вконтакте». Он получил уведомление из ФСБ о возбуждении уголовного дела. Однако никаких деталей не привел. По словам поэта это уже шестое его уголовное дело. Бывшев рассказал, что ранее к нему с обысками приходили сотрудники центра «Э». Они якобы установили на его компьютер устройство для слежки. За публикацию стихотворения «На независимость Украины» во «Вконтакте» он был приговорен к исправительным работам.
Комментарии4
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leon0109 06 августа 2018 | 02:19
Мракобесы чекисткие свихнувшиеся...
irdo 06 августа 2018 | 02:24
За публикацию стихотворения «На независимость Украины» во «Вконтакте» он был приговорен к исправительным работам.
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Это уже за Бродского к исправительным работам приговаривают.
savl_1 06 августа 2018 | 02:33
irdo: Это уже за Бродского к исправительным работам приговаривают.
Скоро, за чтение или цитирование И. Бродского будут давать срок.
Дикость. Таковы масштабы страха потери власти!
Власть, вообще, почему то боится поэтов. В своё время Гейне был вынужден покинуть Германию. Но и во Франции германское правительство продолжало пристальную слежку за нам. Следовательно, Гейне словом или строчкой мог уничтожить власть.
begly_ 06 августа 2018 | 02:35
irdo:
А вы не пишите, чтобы вас ни приговаривали, мазохисты.