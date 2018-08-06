В Греции на фоне недавних катастрофических пожаров сменилось руководство полиции и пожарной службы
На прошлой неделе в отставку подал первый замминистра внутренних дел, отвечающий за вопросы защиты граждан. Оппозиция обвинила его в неумелых действиях ведомства по тушению огня.
Сразу несколько очагов пожаров возникло в окрестностях Афин в конце июля. Власти не исключают, что причиной помимо жары, мог стать поджог или техническая неисправность электрического кабеля. Данные о жертвах разнятся. На данный момент опознаны 90 погибших.
Комментарии1
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jetsam 06 августа 2018 | 01:26
соболезную Греции.
но и завидую в части смены руководства (добровольного!) - у нас ногами вперед или на нары только....