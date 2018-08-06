Для покушения на президента Венесуэлы использовались два дрона со взрывчаткой

Об этом в эфире местного телеканала сказал министр внутренних дел страны. По его словам, беспилотные летательные аппараты удалось увести в сторону благодаря специальной технике. По подозрению в покушении на Николаса Мадуро власти задержали шесть человек. Позже стало известно, что под стражу попали одиннадцать журналистов.

Инцидент произошел во время выступления лидера на церемонии в честь годовщины создания Национальной гвардии. Семь сотрудников силовых структур получили ранения. Мадуро обвинил венесуэльских ультраправых и президента Колумбии. Он также предположил, что организаторы покушения могут проживать в США.