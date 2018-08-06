Госдепартамент вызвал российского представителя из-за подозрительных аккаунтов в «фейсбуке»
Временный поверенный Дмитрий Жирнов должен был прокомментировать попытки Кремля использовать страницы в соцсетях для продвижения жестких и сеющих рознь идей в США. Об этом в твиттере написала пресс-секретарь Хизер Науэрт. Она добавила, что Вашингтон не потерпит подобного агрессивного вмешательства. В российском МИД пока ситуацию не прокомментировали.
Комментарии3
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irdo 06 августа 2018 | 01:21
Забавно, что с российскими троллями борются американцы.
Пора им своих троллей внедрить в ВК и в другие социальные сети.
И пусть борцуют друг с другом.
Война троллей--феерично будет.
dmast79 06 августа 2018 | 01:24
irdo: А тут на Эхе разве нет троллей из США, Украины, Израиля и т. п.?
spbdweller 06 августа 2018 | 01:34
В российском МИД пока ситуацию не прокомментировали.
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Кадыров опять выступит типа в США прав человека нет.