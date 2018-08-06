В Тверской области глава района вступил в перепалку с жителями на открытии фонарей

Как пишет местная газета «Караван+Я», в селе Холмец, который давно лишился освещения, была установлена подсветка. Это событие посетил Олег Дубов – руководитель Оленинского района. Когда он перерезал торжественную ленточку, местные жители поинтересовались, нельзя ли перевесить фонарь ближе к дороге или автобусной остановке. В ответ они услышали, что это «не их ума дело». В перепалку вступил сын одной из селянок. После чего Дубов якобы нецензурно выругался в его адрес. Позже руководитель написал во «Вконтакте», что дальнейшее участие села в региональных программах будет под вопросом, а все произошедшее в селе назвал «мини-майданом».