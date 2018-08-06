В Тверской области глава района вступил в перепалку с жителями на открытии фонарей
Как пишет местная газета «Караван+Я», в селе Холмец, который давно лишился освещения, была установлена подсветка. Это событие посетил Олег Дубов – руководитель Оленинского района. Когда он перерезал торжественную ленточку, местные жители поинтересовались, нельзя ли перевесить фонарь ближе к дороге или автобусной остановке. В ответ они услышали, что это «не их ума дело». В перепалку вступил сын одной из селянок. После чего Дубов якобы нецензурно выругался в его адрес. Позже руководитель написал во «Вконтакте», что дальнейшее участие села в региональных программах будет под вопросом, а все произошедшее в селе назвал «мини-майданом».
Комментарии5
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jetsam 06 августа 2018 | 01:22
что, уже и один фонарь торжественно открываем???????????????????????????????????????????????????????????????????
эдак до торжественного награждения в кремле рулоном туалетки дойдет.
чай, венесуэла уже через это прошла (пример есть)
да, с колен, пожалуй, встали. осталось голову найти и вернуть на место....
gригорьич 06 августа 2018 | 01:24
Им бы в деревню Хлудова...
efilika 06 августа 2018 | 01:27
власть скотиняк. Терпим?
viktorova 06 августа 2018 | 01:28
То колонки открывают, то фонари. Прогресс, однако. 21 век.
А дубов - холуй безмозглый - основа путинской власти. Сам пострадает в будущем от режима.
spbdweller 06 августа 2018 | 01:32
Хотел попиариться а-ля Путин