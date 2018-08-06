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01:04, 06 августа 2018

В Тверской области глава района вступил в перепалку с жителями на открытии фонарей

Как пишет местная газета «Караван+Я», в селе Холмец, который давно лишился освещения, была установлена подсветка. Это событие посетил Олег Дубов – руководитель Оленинского района. Когда он перерезал торжественную ленточку, местные жители поинтересовались, нельзя ли перевесить фонарь ближе к дороге или автобусной остановке. В ответ они услышали, что это «не их ума дело». В перепалку вступил сын одной из селянок. После чего Дубов якобы нецензурно выругался в его адрес. Позже руководитель написал во «Вконтакте», что дальнейшее участие села в региональных программах будет под вопросом, а все произошедшее в селе назвал «мини-майданом».

Комментарии

5

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jetsam 06 августа 2018 | 01:22

что, уже и один фонарь торжественно открываем???????????????????????????????????????????????????????????????????

эдак до торжественного награждения в кремле рулоном туалетки дойдет.
чай, венесуэла уже через это прошла (пример есть)

да, с колен, пожалуй, встали. осталось голову найти и вернуть на место....

gригорьич 06 августа 2018 | 01:24

Им бы в деревню Хлудова...

efilika 06 августа 2018 | 01:27

власть скотиняк. Терпим?

viktorova 06 августа 2018 | 01:28

То колонки открывают, то фонари. Прогресс, однако. 21 век.

А дубов - холуй безмозглый - основа путинской власти. Сам пострадает в будущем от режима.

spbdweller 06 августа 2018 | 01:32

Хотел попиариться а-ля Путин

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