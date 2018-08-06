Полиция проверяет жалобу преподавателя Высшей школы экономики Владимира Бродского на задержание

В пятницу мужчину, по его словам, остановили трое людей в штатском. Они представились сотрудниками уголовного розыска, потребовали документы и предложили пройти в отделение для проверки. После этого Бродского привели в подвал, обыскали, заставили разблокировать телефон и раздеться. Все это происходило без понятых. После процедуры преподавателя отпустили. Он написал жалобу в прокуратуру.