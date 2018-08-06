Власти Венесуэлы задержали 11 журналистов после покушения на президента Николаса Мадуро

Об этом сообщил в своем «Твиттере» Национальный профсоюз работников венесуэльской печати.

«11 журналистов и сотрудников СМИ были необоснованно задержаны, еще нескольких избили или ограбили, — говорится в сообщении. — Мы не приемлем такие действия и требуем наказать ответственных за это нарушение права на информацию». В числе задержанных

профсоюз упоминает сотрудников венесуэльских, испанских и аргентинских изданий.

Ранее глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что власти задержали шестерых подозреваемых в попытке убийства главы государства.

Сам Мадуро в обращении к нации обвинил в причастности к покушению «венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми», а также президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Кроме того, Мадуро предположил, что неокторые из тех, кто планировал убить его, проживают в США.