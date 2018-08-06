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00:03, 06 августа 2018

Мария Захарова заявила, что документы о смерти Орхана Джемаля потерял перевозчик, доставлявший тело на родину

Таким образом она ответила журналисту Максиму Шевченко, который сообщил о утере заключения о смерти Джемаля.
«Мстительность тупых властей, не знавших, что делать с Орханом при жизни, не знает предела.
В это невозможно поверить, но родственникам сказали, что «потеряли»(!!!!!) заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР.
Теперь мы не можем копать могилу и должны ждать, пока они соизволять прислать диппочтой новое. К МИДу нет претензий. А к кому?» — написал Шевченко в Фейсбуке.

Мария Захарова написала в ответ: «Думаю, потерял перевозчик, так как без этого документа тело не пропустили бы в и из Парижа.
Не знаю, кто такие «тупые власти», но Российское посольство в ЦАР, Следственный Комитет и МИД на связи для восстановления документа.»

Комментарии

28

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timeskhan Андрей Тимесков 06 августа 2018 | 00:10

Нет слов. Страна рабов.
Из-за отсутствия какой-то паршивой бумажки кремлевский холуй Шевченко боится отдать последний священный долг своему другу.
Тьфу...

zja 06 августа 2018 | 01:07

timeskhan: что значит - боится?
Без этой бумажки кладбище не заключит договор на услуги: копка могилы и прочее. И самим копать и захоронить не даст.

Я не люблю Шевченко, но вы наехали на него в данном случае зря.

dmast79 06 августа 2018 | 01:18

timeskhan: Может где-то официальные документы и "паршивые бумажки" - но там и бардак поэтому. В том числе по этому - отношение к порядку и закону как к "рабству" - верный путь в хаос и нищету.

jetsam 06 августа 2018 | 00:10

@Думаю, потерял перевозчик, так как без этого документа тело не пропустили бы в и из Парижа. @

т.е. на стадии париж-москва и "думаю"???
они что, с пересадками в каждом городе рф летели?????????????
т..е из парижа он с документами а далее, где сели?

* думать медведев может, а МИД знать должен.

testmeter 06 августа 2018 | 00:11

МордорЪ

mikhail_spb_ 06 августа 2018 | 00:12


Возможно, манька-облигация накрутила из этой бумаги самокруток с коноплёй, а теперь стыдно сознаться?

andygo__ru 06 августа 2018 | 00:20

Не знаю, кто такие «тупые власти», но Российское посольство в ЦАР, Следственный Комитет и МИД на связи для восстановления документа. ----

---- ну, раз на связи - то, очевидно, не (самые) тупые. Забавная логика у немытой бОшки.

post_v 06 августа 2018 | 00:24

вот именно эти документы потерялись....

а 12 чемоданов с "аргентинским кофе" не потерялись!

salut__521 06 августа 2018 | 00:24

Думает она... Подфюрерский контингент не должен думать, а должон исполнять приказы фюрера, в т.ч. даже такие тупые, как выкрасть документы главного прямо на посадочной полосе, чтоб тот не попал в рай хотя б ещё денька три...

(комментарий скрыт)

viktorova 06 августа 2018 | 00:28

«Думаю»...
Хоть бы сказала, что с высокой степенью вероятности (highly likely). Захарова - олицетворение «тупой власти».

spbdweller 06 августа 2018 | 00:31

"Дело будет шито-крыто..."

ostapbey 06 августа 2018 | 00:43

Потерялись ли документы на похороны Глинки?
И была ли она в той тушке??
Вот Кобзон знал..и полетел лечить геморрой.
Потому что посылал в командировку Глинку не дед Пихто, а верховноглавнокомандующий!!
А если и жива.. то раз умерла, значит и умерла....
Даже..

ostapbey 06 августа 2018 | 00:45

.На военном кладбище в Подмосковье была проведена процедура прощания с последними жертвами авиакатастрофы военного Ту-154, рухнувшего в море 25 декабря прошлого года после взлета с аэродрома Сочи. Тела примерно половины из 92 погибших обнаружили и похоронили вскоре после трагедии. Затем еще целый год море выносило на берег фрагментированные останки других пассажиров — их предавали земле после прохождения генно-молекулярной экспертизы. От 12 пассажиров не нашли ничего, поэтому в специальные ящики пришлось класть их одежду или вещи.

Минобороны не только организовало для родственников последних жертв катастрофы всю церемонию прощания, но и предоставило под захоронение жертв катастрофы свое Федеральное военное мемориальное кладбище возле деревни Сгонники в Мытищинском районе Подмосковья.

ostapbey 06 августа 2018 | 00:48

....31 октября 2015 года в семь утра по московскому времени самолет компании «Когалымавиа» вылетел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Через 23 минуты после взлета он пропал с радаров; как стало ясно через несколько часов, «аэробус» взорвался где-то над Синаем. Погибли 224 человека — все, кто находился на борту; по числу жертв это крупнейшая авиакатастрофа в истории России. Ответственность за взрыв в тот же день взяло на себя «Исламское государство» — однако Россия признала крушение терактом только спустя почти две недели.

jetsam 06 августа 2018 | 00:56

ostapbey: ну они там, помнится, практически отжали бизнес у Когалымавиа
под это дело (до банкротства)....
за две недели так раскрутили нарушения, что ой-ой...
еще бы неделька и владельцы бы сами сели как диверсанты...

rabic 06 августа 2018 | 00:57

Визгом либераснутой на всю тусовки полность удовлетворен!
Вы даже на костях своих же, варите свой смердящий русофобский хайп.
ДБы вы блеать! Ими вы упокитесь. Аминь.

jetsam 06 августа 2018 | 00:59

rabic: уточните, какой рукой полностью удовлетворены - правой или левой?
* для статистики полностью удовлетворенных, в коллекцию...

rabic 06 августа 2018 | 01:01

jetsam: Я удовлетворен вашим язычком. Так устроит?

jetsam 06 августа 2018 | 01:06

rabic: ну, если вы признаетесь, что обычный пидр - устроит.
признаетесь?

rabic 06 августа 2018 | 01:09

jetsam: Либерасня таки Женского Рода, таки получается я - Натурал. :))

jetsam 06 августа 2018 | 01:13

rabic: Либерасня, вообще-то, среднего. словарик посмотрите,
вы еще и профан?

rabic 06 августа 2018 | 01:27

jetsam: Ну если ВЫ это "ОНО", То вообще молчу. :))

rabic 06 августа 2018 | 01:07

jetsam: ТакИ я не понял, ваш язычок устроит "коллекцию" или нет? :))

jetsam 06 августа 2018 | 01:10

rabic: конечно, нет. я с пидорами, как-то, дела не имею (натурал-с).
только наблюдаю.
вы - не исключение, мечтайте, мечтайте...

* ну так какой рукой - левой или правой?

rabic 06 августа 2018 | 01:35

jetsam: Ты реально полнейшее днище. Даже здесь, в вашей либерастнутой клоаке, твои "побратымы" по несчастью оказаться в ней, не одного лайка тебе в поддержку не кликнули. Пистец ты тупой. Походу ты обычный гормонопрыщявый хомячок. Письку свою пожалей, трудяга. :))

proxozhij 06 августа 2018 | 01:00

Я ни разу не сталинист, просто подумалось... сами знаете о чем.

valgallian 06 августа 2018 | 01:02

Захарова решила вольно пересказать Шевченко сюжет комедии "Невероятные приключения итальянцев в России", а именно момент, когда Мафиозо спустил в унитаз на борту самолёта документы Доктора. Интересно, как схавает эту ботву Максим Леонардович. Впрочем, не удивлюсь, если он и этот эпизод у "потерей" заключения о смерти спишет на происки израильской военщины. Ему ведь не привыкать! Это всё придумала Голда Мейр в 65-м году, точно-точно!

koulikoff 06 августа 2018 | 01:12

Выпустить без документов не могли, а впустить?!!!

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