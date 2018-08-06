Мария Захарова заявила, что документы о смерти Орхана Джемаля потерял перевозчик, доставлявший тело на родину

Таким образом она ответила журналисту Максиму Шевченко, который сообщил о утере заключения о смерти Джемаля.

«Мстительность тупых властей, не знавших, что делать с Орханом при жизни, не знает предела.

В это невозможно поверить, но родственникам сказали, что «потеряли»(!!!!!) заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР.

Теперь мы не можем копать могилу и должны ждать, пока они соизволять прислать диппочтой новое. К МИДу нет претензий. А к кому?» — написал Шевченко в Фейсбуке.

Мария Захарова написала в ответ: «Думаю, потерял перевозчик, так как без этого документа тело не пропустили бы в и из Парижа.

Не знаю, кто такие «тупые власти», но Российское посольство в ЦАР, Следственный Комитет и МИД на связи для восстановления документа.»