Мария Захарова заявила, что документы о смерти Орхана Джемаля потерял перевозчик, доставлявший тело на родину
Таким образом она ответила журналисту Максиму Шевченко, который сообщил о утере заключения о смерти Джемаля.
«Мстительность тупых властей, не знавших, что делать с Орханом при жизни, не знает предела.
В это невозможно поверить, но родственникам сказали, что «потеряли»(!!!!!) заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР.
Теперь мы не можем копать могилу и должны ждать, пока они соизволять прислать диппочтой новое. К МИДу нет претензий. А к кому?» — написал Шевченко в Фейсбуке.
Мария Захарова написала в ответ: «Думаю, потерял перевозчик, так как без этого документа тело не пропустили бы в и из Парижа.
Не знаю, кто такие «тупые власти», но Российское посольство в ЦАР, Следственный Комитет и МИД на связи для восстановления документа.»
Комментарии28
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
timeskhan Андрей Тимесков 06 августа 2018 | 00:10
Нет слов. Страна рабов.
Из-за отсутствия какой-то паршивой бумажки кремлевский холуй Шевченко боится отдать последний священный долг своему другу.
Тьфу...
zja 06 августа 2018 | 01:07
timeskhan: что значит - боится?
Без этой бумажки кладбище не заключит договор на услуги: копка могилы и прочее. И самим копать и захоронить не даст.
Я не люблю Шевченко, но вы наехали на него в данном случае зря.
dmast79 06 августа 2018 | 01:18
timeskhan: Может где-то официальные документы и "паршивые бумажки" - но там и бардак поэтому. В том числе по этому - отношение к порядку и закону как к "рабству" - верный путь в хаос и нищету.
jetsam 06 августа 2018 | 00:10
@Думаю, потерял перевозчик, так как без этого документа тело не пропустили бы в и из Парижа. @
т.е. на стадии париж-москва и "думаю"???
они что, с пересадками в каждом городе рф летели?????????????
т..е из парижа он с документами а далее, где сели?
* думать медведев может, а МИД знать должен.
testmeter 06 августа 2018 | 00:11
МордорЪ
mikhail_spb_ 06 августа 2018 | 00:12
Возможно, манька-облигация накрутила из этой бумаги самокруток с коноплёй, а теперь стыдно сознаться?
andygo__ru 06 августа 2018 | 00:20
Не знаю, кто такие «тупые власти», но Российское посольство в ЦАР, Следственный Комитет и МИД на связи для восстановления документа. ----
---- ну, раз на связи - то, очевидно, не (самые) тупые. Забавная логика у немытой бОшки.
post_v 06 августа 2018 | 00:24
вот именно эти документы потерялись....
а 12 чемоданов с "аргентинским кофе" не потерялись!
salut__521 06 августа 2018 | 00:24
Думает она... Подфюрерский контингент не должен думать, а должон исполнять приказы фюрера, в т.ч. даже такие тупые, как выкрасть документы главного прямо на посадочной полосе, чтоб тот не попал в рай хотя б ещё денька три...
viktorova 06 августа 2018 | 00:28
«Думаю»...
Хоть бы сказала, что с высокой степенью вероятности (highly likely). Захарова - олицетворение «тупой власти».
spbdweller 06 августа 2018 | 00:31
"Дело будет шито-крыто..."
ostapbey 06 августа 2018 | 00:43
Потерялись ли документы на похороны Глинки?
И была ли она в той тушке??
Вот Кобзон знал..и полетел лечить геморрой.
Потому что посылал в командировку Глинку не дед Пихто, а верховноглавнокомандующий!!
А если и жива.. то раз умерла, значит и умерла....
Даже..
ostapbey 06 августа 2018 | 00:45
.На военном кладбище в Подмосковье была проведена процедура прощания с последними жертвами авиакатастрофы военного Ту-154, рухнувшего в море 25 декабря прошлого года после взлета с аэродрома Сочи. Тела примерно половины из 92 погибших обнаружили и похоронили вскоре после трагедии. Затем еще целый год море выносило на берег фрагментированные останки других пассажиров — их предавали земле после прохождения генно-молекулярной экспертизы. От 12 пассажиров не нашли ничего, поэтому в специальные ящики пришлось класть их одежду или вещи.
Минобороны не только организовало для родственников последних жертв катастрофы всю церемонию прощания, но и предоставило под захоронение жертв катастрофы свое Федеральное военное мемориальное кладбище возле деревни Сгонники в Мытищинском районе Подмосковья.
ostapbey 06 августа 2018 | 00:48
....31 октября 2015 года в семь утра по московскому времени самолет компании «Когалымавиа» вылетел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Через 23 минуты после взлета он пропал с радаров; как стало ясно через несколько часов, «аэробус» взорвался где-то над Синаем. Погибли 224 человека — все, кто находился на борту; по числу жертв это крупнейшая авиакатастрофа в истории России. Ответственность за взрыв в тот же день взяло на себя «Исламское государство» — однако Россия признала крушение терактом только спустя почти две недели.
jetsam 06 августа 2018 | 00:56
ostapbey: ну они там, помнится, практически отжали бизнес у Когалымавиа
под это дело (до банкротства)....
за две недели так раскрутили нарушения, что ой-ой...
еще бы неделька и владельцы бы сами сели как диверсанты...
rabic 06 августа 2018 | 00:57
Визгом либераснутой на всю тусовки полность удовлетворен!
Вы даже на костях своих же, варите свой смердящий русофобский хайп.
ДБы вы блеать! Ими вы упокитесь. Аминь.
jetsam 06 августа 2018 | 00:59
rabic: уточните, какой рукой полностью удовлетворены - правой или левой?
* для статистики полностью удовлетворенных, в коллекцию...
rabic 06 августа 2018 | 01:01
jetsam: Я удовлетворен вашим язычком. Так устроит?
jetsam 06 августа 2018 | 01:06
rabic: ну, если вы признаетесь, что обычный пидр - устроит.
признаетесь?
rabic 06 августа 2018 | 01:09
jetsam: Либерасня таки Женского Рода, таки получается я - Натурал. :))
jetsam 06 августа 2018 | 01:13
rabic: Либерасня, вообще-то, среднего. словарик посмотрите,
вы еще и профан?
rabic 06 августа 2018 | 01:27
jetsam: Ну если ВЫ это "ОНО", То вообще молчу. :))
rabic 06 августа 2018 | 01:07
jetsam: ТакИ я не понял, ваш язычок устроит "коллекцию" или нет? :))
jetsam 06 августа 2018 | 01:10
rabic: конечно, нет. я с пидорами, как-то, дела не имею (натурал-с).
только наблюдаю.
вы - не исключение, мечтайте, мечтайте...
* ну так какой рукой - левой или правой?
rabic 06 августа 2018 | 01:35
jetsam: Ты реально полнейшее днище. Даже здесь, в вашей либерастнутой клоаке, твои "побратымы" по несчастью оказаться в ней, не одного лайка тебе в поддержку не кликнули. Пистец ты тупой. Походу ты обычный гормонопрыщявый хомячок. Письку свою пожалей, трудяга. :))
proxozhij 06 августа 2018 | 01:00
Я ни разу не сталинист, просто подумалось... сами знаете о чем.
valgallian 06 августа 2018 | 01:02
Захарова решила вольно пересказать Шевченко сюжет комедии "Невероятные приключения итальянцев в России", а именно момент, когда Мафиозо спустил в унитаз на борту самолёта документы Доктора. Интересно, как схавает эту ботву Максим Леонардович. Впрочем, не удивлюсь, если он и этот эпизод у "потерей" заключения о смерти спишет на происки израильской военщины. Ему ведь не привыкать! Это всё придумала Голда Мейр в 65-м году, точно-точно!
koulikoff 06 августа 2018 | 01:12
Выпустить без документов не могли, а впустить?!!!