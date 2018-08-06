У фигурантки дела о «Новом величии» 19-летней Марии Дубовик в СИЗО начались серьезные проблемы со здоровьем
Об этом «Эху Москвы» рассказала координатор правовой помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова.
Срок ареста Марии Дубовик и еще четверых фигурантов дела истекает 13 сентября.
Комментарии4
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serge_moro 06 августа 2018 | 00:10
Огромные жертвы создает великий комбинатор Путин. И он по закону не ответит,так как нет закона в России.
andreyfilippov 06 августа 2018 | 00:29
serge_moro: Путин - извращенец на тему молодых девушек, наверное из-за проблем со здоровьем.
То за обращение девушек к Богоматери в церкви (по статье "богохульство") посадил, то потом "террористку" сбежавшую в Сирию, и поверившую его гебне, в тюрьму отправил, теперь вот опять.
spbdweller 06 августа 2018 | 00:28
В его тюрьмах умирают люди, но ему это сходит с рук. Люди будут умирать и дальше.
navsegda 06 августа 2018 | 00:41
По Москве разъезжают воры в законе кортежами , а Мария Дубовик сидит , значит вероятно она гораздо опаснее