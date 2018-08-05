В Москве найден мертвым сын владельца сети оружейных магазинов «Кольчуга» Михаила Хубутии
По предварительным данным, он совершил самоубийство, — сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к следствию.
25-летний молодой человек был найден в своей квартире, она была закрыта изнутри. В последнее время он жаловался знакомым на плохое настроение, — рассказал источник. Он уточнил, что тело обнаружила домработница, сегодня около 15:00.
Столичная пресс-служба МВД России также сообщает об обнаружении тела молодого человека в центре Москвы. Имя погибшего не называется.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
lenin3 05 августа 2018 | 23:40
Закрыть дверь снаружи,чтоб думали,что она закрыта изнутри-для умеющих не проблема.Мож,папа не соглашался бизнес отдать...
naina_stavrulevna 05 августа 2018 | 23:44
lenin3: Да нет, просто нечего было больше хотеь.
lenin3 05 августа 2018 | 23:56
naina_stavrulevna: не повторяйте чужих мыслей,думайте сами,а то Шевчука уже задрали повторять под новостью...
lenin3 05 августа 2018 | 23:59
naina_stavrulevna: Шевчука с Бобом,конечно...
teleo 05 августа 2018 | 23:49
"25-летний молодой человек был найден в своей квартире, она была закрыта изнутри. В последнее время он жаловался знакомым на плохое настроение, — рассказал источник. Он уточнил, что тело обнаружила домработница, сегодня около 15:00."
Сценарий по-березовскому.