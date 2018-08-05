В Москве найден мертвым сын владельца сети оружейных магазинов «Кольчуга» Михаила Хубутии

По предварительным данным, он совершил самоубийство, — сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к следствию.

25-летний молодой человек был найден в своей квартире, она была закрыта изнутри. В последнее время он жаловался знакомым на плохое настроение, — рассказал источник. Он уточнил, что тело обнаружила домработница, сегодня около 15:00.

Столичная пресс-служба МВД России также сообщает об обнаружении тела молодого человека в центре Москвы. Имя погибшего не называется.