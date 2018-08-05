Столичная транспортная прокуратура начала проверку сообщений о незаконном задержании Владимира Бродского

Столичная транспортная прокуратура начала проверку сообщений о незаконном задержании о допросе полицией на преподавателя ВШЭ Владимира Бродского, — передает «Интерфакс». Министерство внутренних дел также проведет проверку.

Напомним, преподаватель ВШЭ был задержан на Ярославском вокзале людьми в штатском, которые представились сотрудниками уголовного розыска. Бродского доставили отделение, привели в подвал, заставили достать все из карманов, раздеться и разблокировать мобильный телефон, чтобы полицейские могли получить доступ к личной переписке и фотографиям в соцсетях. При этом сотрудники полиции вели себя очень грубо и пытались обвинить Бродского в употреблении наркотиков.