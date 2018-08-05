Столичная транспортная прокуратура начала проверку сообщений о незаконном задержании Владимира Бродского
Столичная транспортная прокуратура начала проверку сообщений о незаконном задержании о допросе полицией на преподавателя ВШЭ Владимира Бродского, — передает «Интерфакс». Министерство внутренних дел также проведет проверку.
Напомним, преподаватель ВШЭ был задержан на Ярославском вокзале людьми в штатском, которые представились сотрудниками уголовного розыска. Бродского доставили отделение, привели в подвал, заставили достать все из карманов, раздеться и разблокировать мобильный телефон, чтобы полицейские могли получить доступ к личной переписке и фотографиям в соцсетях. При этом сотрудники полиции вели себя очень грубо и пытались обвинить Бродского в употреблении наркотиков.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 05 августа 2018 | 23:10
Неужели эти "люди в штатском" не уволились из ментуры за неделю до описываемого беспредела?
ua_bank 05 августа 2018 | 23:26
mikhail_spb_:
Хорошо потроллили либераста. Браво! Бис!
sagen 05 августа 2018 | 23:32
mikhail_spb_: Эти обойдутся внушением, что не запугали клиента как следует и что наркоту таки надо было подбросить, для надежности. Тут слово против слова, их трое, клиент цел... Разве что не повезет, и раздуют дело чтобы отвлечь от пенсий? Хоть оно и так затихает.