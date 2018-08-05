Нападение на российских журналистов в ЦАР было неслучайным

Об этом сообщает МБХ Медиа со ссылкой на данные группы, созданной Михаилом Ходорковским для расследования обстоятельств гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. По ее данным, автомобиль журналистов перед трагедией двигался в колонне из двух машин. Автомобиль, в котором были трое россиян и местный водитель, шел вторым. Первую машину убийцы, находившиеся в засаде, пропустили и целенаправленно напали на ту, где находились Джемаль, Расторгуев и Радченко. Пока неизвестно, кто ехал в первом автомобиле. По мнению источников группы в ЦАР, журналисты решили объединиться с еще одной машиной, следуя правилам безопасности, которые составлены специалистами ООН. Они рекомендуют передвигаться в ЦАР группами как минимум из двух машин, при этом в каждой должно быть не менее двух человек.