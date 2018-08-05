Нападение на российских журналистов в ЦАР было неслучайным
Об этом сообщает МБХ Медиа со ссылкой на данные группы, созданной Михаилом Ходорковским для расследования обстоятельств гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. По ее данным, автомобиль журналистов перед трагедией двигался в колонне из двух машин. Автомобиль, в котором были трое россиян и местный водитель, шел вторым. Первую машину убийцы, находившиеся в засаде, пропустили и целенаправленно напали на ту, где находились Джемаль, Расторгуев и Радченко. Пока неизвестно, кто ехал в первом автомобиле. По мнению источников группы в ЦАР, журналисты решили объединиться с еще одной машиной, следуя правилам безопасности, которые составлены специалистами ООН. Они рекомендуют передвигаться в ЦАР группами как минимум из двух машин, при этом в каждой должно быть не менее двух человек.
Комментарии20
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zemljanka 05 августа 2018 | 23:11
Где-то уже сообщали, что было две машины. Направили к засаде?
gordy 05 августа 2018 | 23:32
@Об этом сообщает МБХ Медиа со ссылкой на данные группы, созданной Михаилом Ходорковским для расследования обстоятельств гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.@
Кто ещё видел эти данные?
redrica 05 августа 2018 | 23:42
gordy: На его сайте есть, и карта дорог с уровнем опасности.
redrica 05 августа 2018 | 23:44
zemljanka: Направили к засаде
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А может и сами напали, притворившись попутчиками. Тем более что наши были во второй - остановились и окружили.
malanoff 05 августа 2018 | 23:11
У меня есть версия , что в первой машине ехали Лавров , Захарова и Прилепин. Могу и ошибиться ненамного
sokal123 05 августа 2018 | 23:14
malanoff: Не любят пахан и повар ,когда кто то хочет узнать про их делишки ,вот и погибли ребята...
serge_moro 05 августа 2018 | 23:27
sokal123: То,что это была спланированная операция по ликвидации соотечественников,говорит знакомый путинский почерк ,который уже невозможно ни с чем перепутать
splin2 05 августа 2018 | 23:32
serge_moro: насколько точна инфориция? кто ехал в первой машине?
politroller 05 августа 2018 | 23:51
splin2: инфа 146%
ku111ku 05 августа 2018 | 23:40
malanoff: Причем Лавров-пил...Прилепин что то писал...а Захарова в танце увлекала водителя журналистов за собой...
viktorova 05 августа 2018 | 23:53
malanoff: сигала там не было? Может за это и получил должность?
kara 05 августа 2018 | 23:12
целый день!
ну не получилось у ребят вернуться со щитом, вернулись на щите-бывает.
вор когда идет на дело, то не думает, что его поймают.
salut__521 05 августа 2018 | 23:16
В первом авто наверняка ехали консульские, получившие методичку фюрера и втёршиеся в доверие журналистами, наводя их на вагнеровскую засаду...
kunst54 05 августа 2018 | 23:17
Надо ехать с кортежем в 20 машин, как Медведев. И не в джипе, а на желтой Калине, как президент. Тогда точно останешься живым.
jetsam 05 августа 2018 | 23:22
@Первую машину убийцы, находившиеся в засаде, пропустили
и целенаправленно напали на ту, где @
между первой и второй расстояние было километров -дцать, что ли....?
ly4_sveta 05 августа 2018 | 23:39
То есть, навели на бандитов и смылись. И не
появляются который уже день, и не выясняют и не
помогают. И как можно было оставить расстрелянных
людей, уехав? 100% подстава.
redrica 05 августа 2018 | 23:46
ly4_sveta: навели на бандитов и смылись
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да сами бандитами и были.
igor_zrw 05 августа 2018 | 23:48
ly4_sveta: бггг. Не, ну если точно знать - что свои (как в точности знаете вы) - то да. А если себя поставить на их место? Хз кто остановил. Кто стрелял.. Б.
igor_zrw 05 августа 2018 | 23:55
ly4_sveta: эммм. Кто не помогает? Вы, видимо с Дождямвсю инфу черпае те?
igor_zrw 06 августа 2018 | 00:00
igor_zrw: а то я там видел: ведущая спрашивает директоршу конторы, которая их туда нелегально отправила - ну возвращение-то тел стопудово Ходор оплатил? А та так скромно: да нет, вроде посольство....