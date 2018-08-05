На поэта Александра Бывшева в Орловской области завели уголовное дело по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса
Об этом поэт сам рассказал «Эху Москвы». Это уже шестое уголовное дело, возбужденное против Александра Бывшева.
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Об этом поэт сам рассказал «Эху Москвы». Это уже шестое уголовное дело, возбужденное против Александра Бывшева.
Комментарии2
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vsevolodsamara 05 августа 2018 | 22:17
Поэт в России больше чем поэт! Это ещё и возможность служивым очередную звёздочку получить!
mbh_vor__n1 05 августа 2018 | 22:20
А "поэт" часом в придачу ещё и не "художник"?
А то дул бы к клоуну-Павленскому в димакратичискую францию, там такие в почёте ))!!!