Столичная транспортная прокуратура начала проверку сообщений о незаконном задержании Владимира Бродского
Столичная транспортная прокуратура начала проверку сообщений о незаконном задержании о допросе полицией на преподавателя ВШЭ Владимира Бродского, — передает «Интерфакс». Министерство внутренних дел также проведет проверку.
Трое мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками уголовного розыска, задержали на площади Ярославского вокзала в Москве преподавателя Высшей школы экономики Владимира Бродского, отвели в отдел полиции, обыскали и заставили раздеться. Поведение полицейских было очень грубым, рассказал «Эху» Владимир Бродский. Бродский позвонил на линию доверия МВД и написал заявление в прокуратуру на действия сотрудников полиции. Однако наибольший резонанс вызвал пост, который Бродский написал в Фейсбуке.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mbh_vor__n1 05 августа 2018 | 22:16
А что ж тут незаконного?
Обыкновенные антитеррористические мероприятия. С пониманием нужно относиться. Времена не простые нынче.