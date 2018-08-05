Свидетельство о смерти Орхана Джемаля было потеряно при транспортировке тела журналиста

Об этом «Эху Москвы» рассказал журналист Максим Шевченко. Приступить к похоронным процедурам получится только когда консул России в ЦАР диппочтой вышлет новый документ, — добавил Максим Шевченко.

Прощание с погибшим в ЦАР режиссером Александром Расторгуевым пройдет 7 августа на Троекуровском кладбище.

Отпевание начнется в 13:00 в храме Космы и Дамиана. Прощание пройдет в 16:30 в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища, — об этом написал в «Фейсбуке» друг Расторгуева, режиссер Павел Костомаров.