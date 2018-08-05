Нигерия вывезла из России более двухсот своих граждан, которые приехали во время ЧМ и рассчитывали найти здесь работу

Из аэропорта Домодедово вылетел уже второй специальный борт правительства Нигерии, на котором Россию покинули 218 нигерийцев, включая тринадцать детей, двое из которых — новорожденные, — сообщает «Коммерсант». По словам самих иностранцев, накануне чемпионата в Африке появились специальные «агентства», которые приобретали билеты на матчи и оформляли необходимый для пересечения границы паспорт болельщика. Но, прилетев в Россию, африканцы узнали, что Fan ID не дает возможности устроиться на работу.

Вместе с правозащитниками нигерийцы добивались отправки на родину и устраивали акцию протеста напротив собственного посольства, после чего президент Нигерии Мухаммаду Бухари подписал особый указ о доставке домой граждан, попавших в затруднительную ситуацию во время футбольного чемпионата.