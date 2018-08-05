Нигерия вывезла из России более двухсот своих граждан, которые приехали во время ЧМ и рассчитывали найти здесь работу
Из аэропорта Домодедово вылетел уже второй специальный борт правительства Нигерии, на котором Россию покинули 218 нигерийцев, включая тринадцать детей, двое из которых — новорожденные, — сообщает «Коммерсант». По словам самих иностранцев, накануне чемпионата в Африке появились специальные «агентства», которые приобретали билеты на матчи и оформляли необходимый для пересечения границы паспорт болельщика. Но, прилетев в Россию, африканцы узнали, что Fan ID не дает возможности устроиться на работу.
Вместе с правозащитниками нигерийцы добивались отправки на родину и устраивали акцию протеста напротив собственного посольства, после чего президент Нигерии Мухаммаду Бухари подписал особый указ о доставке домой граждан, попавших в затруднительную ситуацию во время футбольного чемпионата.
Комментарии9
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nowyyrusic 05 августа 2018 | 21:33
Из США их бы хрен выгнали, а здесь сами потребовали отправить их на родину.
Не понравилась нигерам "Нигерия в снегах".
grigol331 05 августа 2018 | 22:27
nowyyrusic:
Думали, если они негры, то всё уже. Оказалось, тут почти все такие.
mamiluk 05 августа 2018 | 21:36
Своих рабов хватает.
vilingrad 05 августа 2018 | 21:44
Расчет оказался неверным. В Нигерии те же шансы...
navsegda 05 августа 2018 | 21:57
Что ж это за страна , откуда даже негры бегут
ua_bank 05 августа 2018 | 22:10
navsegda: Нигерия. Читать не умеешь, уродец?
navsegda 05 августа 2018 | 22:20
ua_bank: А в Нигерии по твоему кто живёт ? ) китайцы ? а может эскимосы ?
Нигерия страна в западной Африке , население соответственно негры , учи мат часть , ты дебил и неуч
captainobvious 05 августа 2018 | 22:10
приехали во время ЧМ и рассчитывали найти здесь работу
...здесь вам не Гейропа! здесь климат иной...
pravdatut 05 августа 2018 | 22:18
Сколько осталось братьев из Китая, Вьетнама.??