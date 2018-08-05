Власти Венесуэлы задержали шесть человек, которые могут быть причастны к покушению на Николаса Мадуро
Власти Венесуэлы задержали шесть человек, которые могут быть причастны к покушению на президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщил в своем «Твиттере» венесуэльский журналист Роман Камачо со ссылкой на собственные источники. Все задержанные доставлены в Боливарианскую службу национальной разведки, — написал журналист. Он также добавил, что еще четверо молодых людей были арестованы вчера в районе проспекта, где проходил парад.
Ранее министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что на Мадуро было совершено покушение при помощи нескольких беспилотников со взрывчаткой в тот момент, когда глава государства выступал на параде в Каракасе.
Комментарии6
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proxozhij 05 августа 2018 | 21:10
Гражданство неизвестно. По фамилиям: Иванов, Петров, Сидоров, Иванова, Петрова, Сидорова.
nowyyrusic 05 августа 2018 | 21:29
proxozhij: Покушение фальшивое. Это очевидно. Положение в стране катастрофическое. Инфляция миллион процентов. нужны репрессии и их обосновывают покушением.
koshkaedu 05 августа 2018 | 21:49
nowyyrusic: Главное найти в США своего проповедника Гюлена.
malanoff 05 августа 2018 | 21:12
Их там покушавшихся было несколько тысяч. Без Бастрыкина не обойтись.
vilingrad 05 августа 2018 | 21:50
Самый плохой президент получается из:
1 водителя автобуса
2 бизнесмена-банкрота
3 завклубом КГБ
4 производителя конфет.
Ответ на 100 000.
ura_123 05 августа 2018 | 22:23
vilingrad: Правильные ответы 2 и 3 ?