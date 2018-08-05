Прощание с погибшим в ЦАР режиссером Александром Расторгуевым пройдет 7 августа на Троекуровском кладбище
Отпевание начнется в 13:00 в храме Космы и Дамиана. Прощание пройдет в 16:30 в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища, — об этом написал в «Фейсбуке» друг Расторгуева, режиссер Павел Костомаров.
Между тем, российские власти потеряли заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР. Об этом сообщил друг Джемаля, журналист максим Шевченко. Это также подтвердили в российском МИДе. Как сказал Шевченко, из-за этого затягивается срок похорон, так как нужно ждать, пока из ЦАР диппочтой будет доставлен дубликат документа.
Комментарии3
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bervalano 05 августа 2018 | 21:10
И Орхана Джемаля отпоют? А если Аллах очень рассердится?
taglit 05 августа 2018 | 21:30
bervalano: Заключение о смерти в Центральноафриканской республике журналиста Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР, потеряно до передачи родственникам. Об этом в Facebook написал друг и коллега покойного журналиста Максим Шевченко.
"Мстительность тупых властей, не знавших, что делать с Орханом при жизни, не знает предела.
В это невозможно поверить, но родственникам сказали, что "потеряли"(!!!!!) заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР", – написал он.
По его словам, теперь невозможно готовить могилу и нужно ждать, пока диппочной пришлют новый документ.
max3446 05 августа 2018 | 21:57
Ходор приедет?