Прощание с погибшим в ЦАР режиссером Александром Расторгуевым пройдет 7 августа на Троекуровском кладбище

Отпевание начнется в 13:00 в храме Космы и Дамиана. Прощание пройдет в 16:30 в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища, — об этом написал в «Фейсбуке» друг Расторгуева, режиссер Павел Костомаров.

Между тем, российские власти потеряли заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР. Об этом сообщил друг Джемаля, журналист максим Шевченко. Это также подтвердили в российском МИДе. Как сказал Шевченко, из-за этого затягивается срок похорон, так как нужно ждать, пока из ЦАР диппочтой будет доставлен дубликат документа.