В Москве найден мертвым сын владельца сети оружейных магазинов «Кольчуга» Михаила Хубутии
По предварительным данным, он совершил самоубийство, — сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к следствию.
25-летний молодой человек был найден в своей квартире, она была закрыта изнутри. В последнее время он жаловался знакомым на плохое настроение, — рассказал источник. Он уточнил, что тело обнаружила домработница, сегодня около 15:00.
Столичная пресс-служба МВД России также сообщает об обнаружении тела молодого человека в центре Москвы. Имя погибшего не называется.
Комментарии14
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ura_123 05 августа 2018 | 21:04
Когда нечего больше хотеть... Депрессарики
lenin3 05 августа 2018 | 21:25
ura_123: Есенину с Маяковским тоже,видимо,нечего было хотеть...
fueaqui 05 августа 2018 | 21:35
ura_123: Представление о том, что более богатым, нежели "представляющий", хотеть нечего, может быть связано с узким кругозором последнего. По моему опыту с ростом благосостояния кругозор все более расширяется, возможностей выбора становится все больше. Возможно, при дальнейшем росте будет наблюдаться "плато", но я для себя уже нашел такую золотую жилу в плане неисчерпаемости желаний, в которую финсредства можно вкладывать буквально миллиардами. Наличие любимого дела с таким свойством - хорошая страховка от депрессии при росте доходов.
ura_123 05 августа 2018 | 22:06
fueaqui: Дружок,не все же такие предприимчивые как ты.
Песенку ДДТ про мальчиков мажоров слыхал?
lesnoj 05 августа 2018 | 21:23
Если квартира заперта изнутри, то как домработница могла туда попасть?
nowyyrusic 05 августа 2018 | 21:35
lesnoj: Домработница обычно имеет свой ключ.
Чтобы убирать квартиру в отсутствие хозяина.
palmcoast___ 05 августа 2018 | 21:54
nowyyrusic:
И от твоей задницы у всех желающих ключ тоже есть.
Хе-хе..
ura_123 05 августа 2018 | 22:08
palmcoast___: шурик,начинаешь хамить.
palmcoast___ 05 августа 2018 | 22:11
ura_123:
А ты спроси у этого мною опущенного., он тебе все по честному расскажет., как дело было.
popyas 05 августа 2018 | 22:24
palmcoast_Земеля перестань пить барматуху! Приезжай к нам в Бруклен, я тебя угощю по настоящему__:
palmcoast___ 05 августа 2018 | 22:30
popyas:
Ты захотел угостить, ты и приезжай. Мой адрес все знают. А то только пугают тут всякие..
detul 05 августа 2018 | 21:28
Их дети сходят с ума от того
Что им нечего больше хотеть (с)
captainobvious 05 августа 2018 | 22:05
инстинктивно хотелось бы что-то сострить на тему зажравшихся мальчиков-мажоров... но как владелец 3-х единиц огнестрельного оружия и активный сторонник права на оружие, могу только выразить соболезнования отцу.
ura_123 05 августа 2018 | 22:19
captainobvious: Ты это... Главное сейф запирай и ключ в воровской курок прячь,а то не ровен час и ...