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21:01, 05 августа 2018

В Москве найден мертвым сын владельца сети оружейных магазинов «Кольчуга» Михаила Хубутии

По предварительным данным, он совершил самоубийство, — сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к следствию.

25-летний молодой человек был найден в своей квартире, она была закрыта изнутри. В последнее время он жаловался знакомым на плохое настроение, — рассказал источник. Он уточнил, что тело обнаружила домработница, сегодня около 15:00.

Столичная пресс-служба МВД России также сообщает об обнаружении тела молодого человека в центре Москвы. Имя погибшего не называется.

Комментарии

14

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ura_123 05 августа 2018 | 21:04

Когда нечего больше хотеть... Депрессарики

lenin3 05 августа 2018 | 21:25

ura_123: Есенину с Маяковским тоже,видимо,нечего было хотеть...

fueaqui 05 августа 2018 | 21:35

ura_123: Представление о том, что более богатым, нежели "представляющий", хотеть нечего, может быть связано с узким кругозором последнего. По моему опыту с ростом благосостояния кругозор все более расширяется, возможностей выбора становится все больше. Возможно, при дальнейшем росте будет наблюдаться "плато", но я для себя уже нашел такую золотую жилу в плане неисчерпаемости желаний, в которую финсредства можно вкладывать буквально миллиардами. Наличие любимого дела с таким свойством - хорошая страховка от депрессии при росте доходов.

ura_123 05 августа 2018 | 22:06

fueaqui: Дружок,не все же такие предприимчивые как ты.
Песенку ДДТ про мальчиков мажоров слыхал?

lesnoj 05 августа 2018 | 21:23

Если квартира заперта изнутри, то как домработница могла туда попасть?

nowyyrusic 05 августа 2018 | 21:35

lesnoj: Домработница обычно имеет свой ключ.
Чтобы убирать квартиру в отсутствие хозяина.

palmcoast___ 05 августа 2018 | 21:54

nowyyrusic:

И от твоей задницы у всех желающих ключ тоже есть.
Хе-хе..

ura_123 05 августа 2018 | 22:08

palmcoast___: шурик,начинаешь хамить.

palmcoast___ 05 августа 2018 | 22:11

ura_123:

А ты спроси у этого мною опущенного., он тебе все по честному расскажет., как дело было.

popyas 05 августа 2018 | 22:24

palmcoast_Земеля перестань пить барматуху! Приезжай к нам в Бруклен, я тебя угощю по настоящему__:

palmcoast___ 05 августа 2018 | 22:30

popyas:

Ты захотел угостить, ты и приезжай. Мой адрес все знают. А то только пугают тут всякие..

detul 05 августа 2018 | 21:28

Их дети сходят с ума от того
Что им нечего больше хотеть (с)

captainobvious 05 августа 2018 | 22:05

инстинктивно хотелось бы что-то сострить на тему зажравшихся мальчиков-мажоров... но как владелец 3-х единиц огнестрельного оружия и активный сторонник права на оружие, могу только выразить соболезнования отцу.

ura_123 05 августа 2018 | 22:19

captainobvious: Ты это... Главное сейф запирай и ключ в воровской курок прячь,а то не ровен час и ...

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