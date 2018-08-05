Четыре человека пострадали в результате взрыва на Алексинском химкомбинате в Тульской области
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, на комбинате мог произойти хлопок газовоздушной смеси. Трое пострадавших госпитализированы с ожогами лица и рук, еще одной медпомощь оказана на месте. Повреждена промышленная установка, пожара не было. На место выезжали несколько пожарных расчетов.
Алексинский химический комбинат — многопрофильное предприятие, выпускающее высокотехнологичную продукцию специального и промышленного назначения, а также товары народного потребления.
Комментарии2
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dyymm 05 августа 2018 | 21:26
"Хлопок" - это когда я из бумаги делаю хлопушку, а когда взрывается газ, то это ВЗРЫВ. Хватит употреблять дурацкий новояз!
dmast79 05 августа 2018 | 21:40
dyymm:
"В зависимости от силы звука различаются хлопки, взрывы и детонация. Хлопки отличаются глухим звуком, большим шумом или характерным треском. Скорость превращений в объеме вещества при хлопках не превышает нескольких десятков метров в секунду.
При взрывах издается отчетливый звук; скорость распространения превращений в объеме вещества значительно выше, чем при хлопках,—несколько тысяч метров в секунду.
Наибольшая скорость перехода вещества из одного состояния в другое получается при детонации. Этот вид взрывов характеризуется одновременным воспламенением вещества во всем объеме, причем мгновенно выделяется наибольшее количество тепла и газов и совершается максимальная работа разрушения. Отличительная особенность этого вида взрывов — почти полное отсутствие периода нарастания давления в среде вследствие огромной скорости превращений, достигающей нескольких десятков тысяч метров в секунду."