Z Архив новостей новости
5 2 6 599
21:00, 05 августа 2018

Четыре человека пострадали в результате взрыва на Алексинском химкомбинате в Тульской области

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, на комбинате мог произойти хлопок газовоздушной смеси. Трое пострадавших госпитализированы с ожогами лица и рук, еще одной медпомощь оказана на месте. Повреждена промышленная установка, пожара не было. На место выезжали несколько пожарных расчетов.

Алексинский химический комбинат  — многопрофильное предприятие, выпускающее высокотехнологичную продукцию специального и промышленного назначения, а также товары народного потребления.

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

dyymm 05 августа 2018 | 21:26

"Хлопок" - это когда я из бумаги делаю хлопушку, а когда взрывается газ, то это ВЗРЫВ. Хватит употреблять дурацкий новояз!

dmast79 05 августа 2018 | 21:40

dyymm:
"В зависимости от силы звука различаются хлопки, взрывы и детонация. Хлопки отличаются глухим звуком, большим шумом или характерным треском. Скорость превращений в объеме вещества при хлопках не превышает нескольких десятков метров в секунду.


При взрывах издается отчетливый звук; скорость распространения превращений в объеме вещества значительно выше, чем при хлопках,—несколько тысяч метров в секунду.


Наибольшая скорость перехода вещества из одного состояния в другое получается при детонации. Этот вид взрывов характеризуется одновременным воспламенением вещества во всем объеме, причем мгновенно выделяется наибольшее количество тепла и газов и совершается максимальная работа разрушения. Отличительная особенность этого вида взрывов — почти полное отсутствие периода нарастания давления в среде вследствие огромной скорости превращений, достигающей нескольких десятков тысяч метров в секунду."

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 3 августа Поздравить…

5 457 6 5528 03.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Рождённые 1 августа Поздравить…

5 318 6 6857 01.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Ксения Собчак политик

От наших ссор выигрывает только власть Я призываю всех демократов, всех оппозиционеров, начиная с самой себя — если не объединиться, во что сегодня мало веры, то по крайней мере не ссориться, не ругаться публично…

5 259 6 23764 01.08
Kполитика, оппозиция, мнения, власть, выборы, мэрство
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Я еще раз хотела бы подчеркнуть, что посольство не было уведомлено ими вообще об их приезде туда. И мало того, по линии Министерства иностранных дел в Москве мы тоже такой информации не получали…

5 161 6 16360 01.08
#слушать 05:10 8читать $скачать 1.2 МБ
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Целостность России – главный барьер или главный приоритет? Кто в добром здравии и уме готов приветствовать разделение и похороны русского и других народов, проживающих в огромной и некогда великой стране?!..

5 73 6 7646 13:32
Kполитика, общество, рф, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Александр Маленков: Москва начинает выглядеть как европейский город Москва с новыми правилами движениями, новыми улицами, развязками, светофорами стала очень логичной…

5 63 6 6765 02.08
Kмосква, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные электрички. Новая льгота для московских пенсионеров вступила в силу Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы…

5 131 6 15424 02.08
Kмосква, транспорт, льготы, пенсионеры, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Здравоохранение завтрашнего дня Комфортные поликлиники, европейский check up и новые лекарства для профилактики инсультов…

5 45 6 5335 31.07
Kмедицина, москва, мнения
Блоги

Открытый список

Как террор стал «большим»: к годовщине массовых операций 1937-1938 81 год назад, 30 июля 1937 года, был подписан оперативный приказ под номером 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»...

5 127 6 15132 30.07
Kрепрессии, память, события
Новости

Российские власти потеряли заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР Об этом сообщил журналист Максим Шевченко…

5 42 6 5059
Блоги

Людмила Чистякова генеральный директор агентства FoodFashionFirst

Как дожить до пенсионного возраста Следующее поколение будет без негатива относиться к пенсионному возрасту, потому что 63 года для них действительно будет достижимой цифрой. Отметкой, когда жизнь только начинается…

5 49 6 5871 31.07
Kспорт, здоровье, общество, пенсии, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Волынская резня. Война между поляками и украинцами Волынская резня. Война между поляками и украинцами Не зря мы с вами неоднократно высказывались по поводу нового польского закона, касающегося того, что можно, а что нельзя говорить о собственной истории…

5 61 6 8230 30.07
8читать ;смотреть
Kпольша, украина, законы, события
Новости

Россия сегодня ввела ответные пошлины на товары из США Их разработали в качестве зеркальной меры в ответ на повышение тарифов на сталь и алюминий из России до 25 процентов…

5 57 6 7717
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Так заслуживал ли Николай II смерти? Так заслуживал ли Николай II смерти? И сто лет спустя мы считаем возможным расстрелять человека и всю его семью без суда и следствия…

5 53 6 7248 02.08
8читать ;смотреть
Kистория, видео, общество, мнения
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 84 6 11511 31.07
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Гудкову-Навальному: не ссорьтесь, мальчики, бесполезно! Они уже бьют друг друга смертным боем. Они устроили либеральный баттл. Когда оппозиция дерётся, гусары молчат. В смысле, власть. Они сами друг друга добьют, окончательно и бесповоротно…

5 69 6 9649 31.07
Kоппозиция, гудков, навальный, мнения

Популярное за неделю

Новости

Майкл Макфол назвал жестом отчаяния назначение Стивена Сигала на дипломатический пост в российском МИДе Ранее стало известно, что голливудский актер теперь будет спецпредставителей по гуманитарным связям с США…

5 26 6 25618
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Перед соблазном убить в ЦАР не устоит самый хороший человек. Настолько вся обстановка располагает решить вопрос просто, что любое преступление там себя чувствует так же уютно, как Рыбка в койке миллиардера…

5 128 6 164057 01.08
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kполитика, власть, видео
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 84 6 11511 31.07
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Итоги первого заседания Совета по развитию Цифровой экономики при Совете Федерации В  первую очередь важным направлением обозначили образование в сфере Цифровой экономики…

5 10 6 509965 01.08
Kэкономика, технологии, кудрин, события
Интервью Особое мнение

Глеб Павловский гость: Глеб Павловский политолог

Всегда надо начинать с банальных вариантов, а в данном случае банальные варианты – это то, что либо их заказали наемники, либо их приняли за наемников…

5 84 6 83407 01.08
#слушать 38:47 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7164857
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3600991

Сегодня в эфире