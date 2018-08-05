Четыре человека пострадали в результате взрыва на Алексинском химкомбинате в Тульской области

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, на комбинате мог произойти хлопок газовоздушной смеси. Трое пострадавших госпитализированы с ожогами лица и рук, еще одной медпомощь оказана на месте. Повреждена промышленная установка, пожара не было. На место выезжали несколько пожарных расчетов.



Алексинский химический комбинат — многопрофильное предприятие, выпускающее высокотехнологичную продукцию специального и промышленного назначения, а также товары народного потребления.