На предстоящей неделе жителей столичного региона ожидает «температурная пила»

Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Это означает резкий перепад температур. В понедельник еще будет трепло, до +28°С, однако в середине недели москвичей ждет резкое похолодание. Ночь со вторника на среду должна стать самой прохладной, температура упадет до +11°С. Ожидаются ливни и грозы.



С четверга по субботу температура будет расти, а к выходным снова ожидается жара до +30°С, что на 4-5°С выше климатической нормы. «И только в воскресенье, 12 августа, погода испортится: столбики термометров поползут вниз, зарядят дожди, и лето постепенно пойдет на спад…», — сообщают синоптики.