Великобритания может покинуть ЕС без соглашения с Брюсселем

Об этом заявил министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс. По его словам, страну ожидает «жесткий «Брексит»». Вероятность того, что Лондону и Брюсселю так и не удастся прийти к общему соглашению по условиям выхода Британии из состава ЕС министр оценил в 60%. «Я думаю, что неуступчивость Еврокомиссии продвигает нас к тому, что сделки не будет»,— цитирует министра Reuters.

Напомним, что переговоры между представителями Великобритании и ЕС по условиям «Брексита» продлятся до ноября этого года. Официально Британия покинет Евросоюз 29 марта 2019 года.