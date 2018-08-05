В Госдепартамент вызван временный поверенный в делах России в США Дмитрий Жирнов
Как сообщила представитель ведомства Хизер Нойерт, ему выразили недовольство использованием Россией соцсетей для вмешательства в дела Соединенных Штатов. Помощник госсекретаря Уэсс Митчел вызвал Жирнова, чтобы тот ответил на вопросы, касающиеся попыток Кремля использовать сообщения в соцсетях для провоцирования насилия и раскола в США. Нойерт подчеркнула, что США не потерпят такого агрессивного вмешательства.
Комментарии5
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ugiazov 05 августа 2018 | 20:39
Мордой ткнули.
sokal123 05 августа 2018 | 20:44
ugiazov: Точно .Совсем не случайным. Повар и пахан не любят ,когда в их делишки суют нос ,вот и среагировали.
sokal123 05 августа 2018 | 20:48
sokal123: Сорри ,не туда написал ,ну и ладно.
nitsahon 05 августа 2018 | 20:44
ugiazov: не уверен, что ткнули...а на уровне деклараций - комментарии Госдепа мало что значат...
sensei54 05 августа 2018 | 20:42
Чтобы тот ответил на вопросы ... и ответы аккуратненько в папочку.
Судя по всему, по-взрослому вцепились.