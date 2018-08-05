Нападение на российских журналистов в ЦАР было неслучайным
Об этом сообщает МБХ Медиа со ссылкой на данные группы, созданной Михаилом Ходорковским для расследования обстоятельств гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. По ее данным, автомобиль журналистов перед трагедией двигался в колонне из двух машин. Автомобиль, в котором были трое россиян и местный водитель, шел вторым. Первую машину убийцы, находившиеся в засаде, пропустили и целенаправленно напали на ту, где находились Джемаль, Расторгуев и Радченко. Пока неизвестно, кто ехал в первом автомобиле. По мнению источников группы в ЦАР, журналисты решили объединиться с еще одной машиной, следуя правилам безопасности, которые составлены специалистами ООН. Они рекомендуют передвигаться в ЦАР группами как минимум из двух машин, при этом в каждой должно быть не менее двух человек.
Комментарии7
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ykpocyka 05 августа 2018 | 20:37
Ходор лошара ,нужно было бабченку на "Абрамсе" тудой отправить ,ужо она бы показала этим "Вагнеровцам " !))))
kir_pich_101 05 августа 2018 | 20:38
Их ждали, ежу понятно.
Водиле бы ядра в тиски зажать, многое прояснится.
Если он жив...
sensei54 05 августа 2018 | 20:38
Маруся уже довела до всех утверждённые результаты расследования. Так что, пустое это всё.
abuvgrobu 05 августа 2018 | 20:40
Конечно неслучайным. Они туда отправились на деньги помилованого Путиным еврея Ходорковского с целью создания фейка про путинских "вагнеровцев", которые, типа, чем-то там занимаются. Отправляла их российская контора еврея как частных лиц. То есть отправители и не рассчитывал, что продавшиеся либеральные журналюги оттуда вернутся. А либержурналюги думали срубить оч. большие бабки, на чём и склеили ласты.
Для отправивших их смерть была очень ожидаема судя по моментальным публикациям в западных СМИ с намёками, что грохнули ходорковцев типа вагнеровцы.
novyrusich 05 августа 2018 | 20:46
abuvgrobu: У тебя все правильно, только вот одно слова пропущено: помилованного евреем Путиным еврея Ходорковского.
Основания для их еврейства одинаковые. Более того, Ходорковский по Галахе не еврей.
У него мама русская.
А вагнеровцы содержатся на деньги друга Путина еврея Пригожина. Вот такая беда у тебя.
ura_123 05 августа 2018 | 20:40
Да кто бы сомневался. Ну кроме малоизвестной танцовщицы Марии 3.
kara 05 августа 2018 | 20:41
только пока все бонусы от гибели Ходорковский и Ко собирают