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20:30, 05 августа 2018

Столичная транспортная прокуратура начала проверку сообщений о незаконном задержании Владимира Бродского

Столичная транспортная прокуратура начала проверку сообщений о незаконном задержании о допросе полицией на преподавателя ВШЭ Владимира Бродского, — передает «Интерфакс».

Министерство внутренних дел также начало проверку по факту задержания Бродского.

Напомним, преподаватель ВШЭ был задержан на Ярославском вокзале людьми в штатском. Которые представились сотрудниками уголовного розыска. Бродского доставили отделение, привели в подвал, заставили достать все из карманов, раздеться и разблокировать мобильный телефон, чтобы полицейские могли получить доступ к личной переписке и фотографиям в соцсетях. При этом сотрудники полиции вели себя очень грубо и пытались обвинить Бродского в употреблении наркотиков.

Комментарии

6

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banyi3 05 августа 2018 | 20:36

Он тоже жрать перестанет? А то сенцов надоел ))))

patrikk_1 05 августа 2018 | 20:47

Столичная транспортная прокуратура начала проверку сообщений о незаконном задержании Владимира Бродского...

Лично я уверен что менты получили наводку от студентов ВШЭ о том, что Володька Бродский конченный наркоман и торговец наркотиками, а пакетики с товаром он прятал в жопе.

kir_pich_101 05 августа 2018 | 20:41

Видать у мусорков голодные времена настали, раз они хватают нормального человека и гоп-стопным методом пытаются срубить палку.

post_v 05 августа 2018 | 20:48

kir_pich_101:
===========
какие-то вуайеристы эти полицейские - заставили снять трусы, после чего отдали все вещи и радостно попрощались с мужиком....

может, их надо срочно в Кащенко ?

ugiazov 05 августа 2018 | 20:42

А телефон это нарушение тайны переписки.

doubleman 05 августа 2018 | 20:45

в результате проверки будет установлено что никто Бродского не задерживал, более того, сам Бродский избил полицейских

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