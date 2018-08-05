Столичная транспортная прокуратура начала проверку сообщений о незаконном задержании Владимира Бродского
Столичная транспортная прокуратура начала проверку сообщений о незаконном задержании о допросе полицией на преподавателя ВШЭ Владимира Бродского, — передает «Интерфакс».
Министерство внутренних дел также начало проверку по факту задержания Бродского.
Напомним, преподаватель ВШЭ был задержан на Ярославском вокзале людьми в штатском. Которые представились сотрудниками уголовного розыска. Бродского доставили отделение, привели в подвал, заставили достать все из карманов, раздеться и разблокировать мобильный телефон, чтобы полицейские могли получить доступ к личной переписке и фотографиям в соцсетях. При этом сотрудники полиции вели себя очень грубо и пытались обвинить Бродского в употреблении наркотиков.
Комментарии6
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banyi3 05 августа 2018 | 20:36
Он тоже жрать перестанет? А то сенцов надоел ))))
patrikk_1 05 августа 2018 | 20:47
Столичная транспортная прокуратура начала проверку сообщений о незаконном задержании Владимира Бродского...
Лично я уверен что менты получили наводку от студентов ВШЭ о том, что Володька Бродский конченный наркоман и торговец наркотиками, а пакетики с товаром он прятал в жопе.
kir_pich_101 05 августа 2018 | 20:41
Видать у мусорков голодные времена настали, раз они хватают нормального человека и гоп-стопным методом пытаются срубить палку.
post_v 05 августа 2018 | 20:48
kir_pich_101:
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какие-то вуайеристы эти полицейские - заставили снять трусы, после чего отдали все вещи и радостно попрощались с мужиком....
может, их надо срочно в Кащенко ?
ugiazov 05 августа 2018 | 20:42
А телефон это нарушение тайны переписки.
doubleman 05 августа 2018 | 20:45
в результате проверки будет установлено что никто Бродского не задерживал, более того, сам Бродский избил полицейских