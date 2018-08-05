Встреча Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года была совершено законной
Встреча Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года была совершено законной, — написал сегодня в Twitter президент США Дональд Трамп. «Это была встреча с целью получить информацию о противнике, что совершенно законно и обычно в политике, — и результата она не принесла. Я о ней не знал», — утверждает Дональд Трамп.
Между тем, заявление президента США не соответствует заявлению пресс-службы его сына о цели этой встречи, отмечают американские СМИ.
CNBC напоминает, что в 2017 году команда Трампа-младшего сообщила. Что встреча с Весельницкой была посвящена «в основном программе усыновления российских детей».
Встреча Трампа-младшего с Натальей Весельницкой является одной из ключевых тем расследования «российского вмешательства» в ходе предвыборной кампании, которое возглавляет спецпрокурор США Роберт Мюллер. В США считают, что Весельницкая была связана с Кремлем.
Трамп-младший на закрытых слушаниях в сенате США признал, что, соглашаясь на встречу с Весельницкой, хотел получить информацию о сопернице его отца на президентских выборах — Хиллари Клинтон, но не получил ее. Сама Весельницкая заявила следователям комиссии сената США, что никакого отношения к выборам президента США встреча не имела.
Комментарии4
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sokal123 05 августа 2018 | 20:20
Трамп он наш , он засланный казачок . Главная задача саботировать санкции Конгресса - приказ куратора.
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 05 августа 2018 | 20:22
Подозреваемые путаются в показаниях....Надо додавливать....
P.S. Ай да Мюллер, ай да сукин сын.....Ведь прижмет к стенке....
omantic 05 августа 2018 | 20:39
Трамп похоже проговорился !
proxozhij 05 августа 2018 | 20:40
Сказал не законным, а "по понятиям". Так вернее.