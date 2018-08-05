Встреча Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года была совершено законной

Встреча Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года была совершено законной, — написал сегодня в Twitter президент США Дональд Трамп. «Это была встреча с целью получить информацию о противнике, что совершенно законно и обычно в политике, — и результата она не принесла. Я о ней не знал», — утверждает Дональд Трамп.

Между тем, заявление президента США не соответствует заявлению пресс-службы его сына о цели этой встречи, отмечают американские СМИ.

CNBC напоминает, что в 2017 году команда Трампа-младшего сообщила. Что встреча с Весельницкой была посвящена «в основном программе усыновления российских детей».

Встреча Трампа-младшего с Натальей Весельницкой является одной из ключевых тем расследования «российского вмешательства» в ходе предвыборной кампании, которое возглавляет спецпрокурор США Роберт Мюллер. В США считают, что Весельницкая была связана с Кремлем.

Трамп-младший на закрытых слушаниях в сенате США признал, что, соглашаясь на встречу с Весельницкой, хотел получить информацию о сопернице его отца на президентских выборах — Хиллари Клинтон, но не получил ее. Сама Весельницкая заявила следователям комиссии сената США, что никакого отношения к выборам президента США встреча не имела.