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20:03, 05 августа 2018

У 19-летней Марии Дубовик, арестованной по делу «Новое величие», обнаружено серьезное заболевание

Ей требуется срочная операция. Об этом в Фейсбуке написала правозащитница Алла Фролова со ссылкой на информацию, полученную от мамы Маши. По ее словам, три дня назад девушка прошла обследование. Она жаловалась на сильные боли. Было обнаружено серьезное заболевание, которого раньше не было. Оно стало результатом стресса, недостатком витаминов и солнечного света. Срок ареста Марии Дубовик и еще четверых фигурантов дела истекает 13 сентября.

Комментарии

15

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tks 05 августа 2018 | 20:10

Putlerismus Ordinaris Vulgaris, etc.

banyi3 05 августа 2018 | 20:12

Какое заболевание и кем диагностировано ?

navsegda 05 августа 2018 | 20:21

banyi3: У тебя разжижение мозга , диагностировал я

rampa 05 августа 2018 | 20:29

navsegda: banyi3:
у этого banyi3 не может быть разжижения мозга по причине его полного отсутсвия

banyi3 05 августа 2018 | 20:32

rampa: Какое заболевание? С мозгами вы нашия ))

ua_bank 05 августа 2018 | 20:31

banyi3: Какое заболевание у неё? Либерастня головного мозга. Лечится традиционно - 10 лет лагерей. Для усиления терапевтического действия, лечение должно проходить в северном климате. Одно "но". За время лечения возможно возникновение побочных эффектов: туберкулез, язва желудка, почечная недостаточность, выпадение зубов, волос и т.п.

kir_pich_101 05 августа 2018 | 20:14

Твари.

zumerxxx 05 августа 2018 | 20:18

заболевание - гонорея ?

max3446 05 августа 2018 | 20:30

На полигоне «Волжский» состоялся конкурс «Инженерная формула», в нем приняли участие пять команд из России, Белоруссии, Сербии, Китая и Пакистана. Посмотреть на соревнования военных инженеров, по оценкам организаторов, пришли около двух тысяч зрителей — на трибунах не осталось ни одного свободного места. Россиян представляли военные из Волгоградской области, которые одержали победу в аналогичном всероссийском конкурсе.
В каждой команде было по восемь человек и по четыре машины. Им предстояло пройти трассу в четыре километра с различными препятствиями и выполнить инженерные задачи с использованием машин для отрывки котлована МДК, путепрокладчиков БАТ, инженерных машин разграждения и плавающих транспортеров ПТ.
Второе место с Белоруссией по набранным очкам заняли военные из Китая, третьей стала команда из Сербии. Приз за волю к победе достался Пакистану.

Слава России! Вот об этом писать надо, а не о чудовище экстремистки

abuvgrobu 05 августа 2018 | 20:34

Как родную страну охаивать, как воровать или ещё какую-нибудь херпь творить - так они жрут, пьют, срут и пышут здоровьем, а как только за сраку ухватят, да к ответственности за паскудничанье призовут, так у них сразу солнца и витаминов начинает недоставать и острые проблемы со здоровьем тут же появляются..

vincenttt 05 августа 2018 | 20:34

шваль гэбистская подзаборная, отпусти детей!!!

dmast79 05 августа 2018 | 20:41

vincenttt: Во первых,они уже не дети, а во вторых - если они виновны, то с какого перепуга отпускать?
Малолетних насильников и убийц тоже отпускать потому что "онижедети"?

vincenttt 05 августа 2018 | 20:44

dmast79: Слышь, выкормыш путинский зачем мне вот эти твои болезненные испражнения, спрашивается?!...И вообще, микроб сползай купи себе мозги хотя бы куриные что ли и стань к примеру птицей!))

dmast79 05 августа 2018 | 20:39

Интересно другое - те, кто тут заламывает руки - "отпустите девчонку" - уверены в её невиновности? В том, что инкриминируемые ей деяния - она не совершала? Или же данные господа считают что девушка была вправе делать то, за что её взяли?

ugiazov 05 августа 2018 | 20:44

У этих сатрапов угробить человека - хорошо получается

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