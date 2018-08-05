Российские власти потеряли заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР
Журналист Максим Шевченко сообщил, что российские власти потеряли заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР. «Теперь мы не можем копать могилу и должны ждать, пока не соизволят прислать диппочтой новое. К МИДу нет претензий. А к кому», — написал Шевченко в Фейсбуке. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что при перевозке тел погибших россиян были утеряны некоторые документы, и МИД их сейчас восстанавливает. По словам Захаровой, тела перевозились не российским авиаперевзчиком, а регулярными рейсами зарубежной авиакомпании.
В пресс-службе Союза журналистов сообщили, что погибшие Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, вероятно, будут похоронены в среду, 8 августа,— если к этому моменту закончатся следственные действия.
Комментарии29
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edyunia 05 августа 2018 | 20:05
Да, дураки и дороги.
patrikk_1 05 августа 2018 | 20:11
Российские власти потеряли заключение о смерти Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в ЦАР...
Теперь душа Орхана Джемаля не найдёт успокоения. он будет бродить по замку Мишки Ходорковского в Лондоне и греметь цепями.
edyunia 05 августа 2018 | 20:15
patrikk_1: \\... греметь цепями.\\
Подтверждение истинности утверждения:
"дураки и дороги".
novyrusich 05 августа 2018 | 20:16
patrikk_1: Ты пидорас? Ну вот и хорошо, что подтвердил.
Глумиться над покойником может только пидорас. В нравственном смысле, конечно.
kir_pich_101 05 августа 2018 | 20:20
novyrusich: Негоже разговаривать с неодушевленными предметами.
kit07_12 05 августа 2018 | 20:25
novyrusich: //Глумиться над покойником может только пидорас. В нравственном смысле, конечно. //
А разве не ты и прочая хуцпа глумились здесь над доктором Лизой и погибшими в той катастрофе? Отвечай, сука жидовская. Глумился, пидорас во всех смыслах?
novyrusich 05 августа 2018 | 20:33
kit07_12: Нет, животное, никто над доктором Лизой не глумился, кроме таких пидоров, как ты. ты кусок нацистского дерьма прекрасно это знаешь.
А кидаешься ты на меня, гнусное животное, потому я я тебя тварь нацистскую разоблачил и опустил. Бегаешь теперь за мной и блюешь на сайт.
ugiazov 05 августа 2018 | 20:47
kit07_12: Женщина, и такое пишет. Мерзко.
zurich_106 05 августа 2018 | 20:18
регулярный рейс, то есть транзитный - документы все время были на руках сопровождающего в ручной клади и нужны были только в сочковском аэропорту при получении груза. Груз прибыл а документов нет.
zurich_106 05 августа 2018 | 20:21
* в московском аэропорту
rouslllllllanist4e 05 августа 2018 | 20:19
Залепил бы уже этот Шевченко дуло.
А то такое впечатление, что погиб он, а не журналисты.
Так его много.
Ну и эхо тоже.
Перевозили французы, но потеряли российские власти.
Простой вопрос в связи- а как они тогда без документов до Москвы доехали с перегрузкой в Париже?
zurich_106 05 августа 2018 | 20:30
rouslllllllanist4e: груз 200 цинковые гробы везли в грузовом отсеке, в Париже гробы не затаскивали в зал получения багажа, их сразу загрузили в отсек другого самолета, так как груз транзитный, это транзитный рейс, доки нужны только в Москве. а доки были у сопровождающего в ручной клади, как он мог просрать документы на одного из трех умерших - загадка.
alladinov 05 августа 2018 | 20:25
patrikk_1: « будет бродить по замку Мишки Ходорковского в Лондоне и греметь цепями. »
Ты, вонючка, почему обрываешь фразу из своей методички? Там должна стоять не точка, а запятая и следовать вот такое продолжение:
«, заглушая звон мудей мудозвона Педрика.»
patrikk_1 05 августа 2018 | 20:30
alladinov:
Я срал вам обоим в рот.
zurich_106 05 августа 2018 | 20:32
patrikk_1: на то ты и тролль
alladinov 05 августа 2018 | 20:10
«1. Журналист Максим Шевченко сообщил, что российские власти потеряли заключение о смерти
2. По словам Захаровой, тела перевозились не российским авиаперевзчиком, а регулярными рейсами зарубежной авиакомпании»
Поскольку ясно, что Манька Захерова не просто констатировала некий факт, становится ясно, что своим очередным высером она пытается переложить всю вину на жидофранцузов. Жидохохол Шевченка, обвиняя российские власти, Маньку опровергает.
Поскольку и Шевченка, и Манька являются редкостными тварями, интересно, кто из них на сей раз прав?
novyrusich 05 августа 2018 | 20:20
alladinov: Прав Шевченко.
Трупы без сопровождающего не перевозят. И все документы находятся у сопровождающего.
Вот он может лететь на турецком самолете или итальянском, но документы у него.
Он их никуда не сдает. и пилотам или стюардессам не отдает.
И сопровождающий это в данном случае сотрудник МИДа российского.
kir_pich_101 05 августа 2018 | 20:10
Как в анекдоте: в пустой комнате дай русскому два стальных шарика, один потеряет, другой сломает.
Грустно.
Как издевка над убиенными.
rips4 05 августа 2018 | 20:15
kir_pich_101: а вам не кажется издевкой то, что отправивший убитых пропагандонов в ЦАР ходор, решил не тратиться на доставку тел...?
Они же больше не нужны ему.., они свое уже сделали- погибли...
m_doc 05 августа 2018 | 20:27
rips4: Дык скотобаза МБХ после их гибели сбор средств в Инете объявил!!! Типа всем миром... Не знаю, как кто, а я ему такое ублюдство не забуду и его лизоблюдами и задолизам буду напоминать при каждом удобном случае.
m_doc 05 августа 2018 | 20:18
kir_pich_101: А почему никто из товарищей убиенных не озаботился доставкой их тел? И страховки не было.
Что за равнодушие, раздолбайство и инфантилизм? Как кашу против гос-ва заваривать, так они первые. А как расхлёбывать, дык куда что девалось...
- Ненавистное гос-во, ты где? Ты мне должно.
aleksandr39 05 августа 2018 | 20:11
А если бы это были документы " великого вождя и мудрого учителя " ?
na555 05 августа 2018 | 20:11
А консул не в состоянии прислать копию факсом?
ua_bank 05 августа 2018 | 20:17
na555: Не поверишь. Факс сломался. Ещё вчера работал, а тут вдруг сломался.
ua_bank 05 августа 2018 | 20:15
"Потеряли" документы? Ну и хорошо. Виноват во всём Ходорковский.
sergo_25_26 05 августа 2018 | 20:15
Из троих утеряны только у одного. Многовато странностей.
stebinmaku 05 августа 2018 | 20:17
Без бумажки ты букашка, даже если хладный труп..
max3446 05 августа 2018 | 20:25
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«Какого чёрта вы возите украинцам это дерьмо из страны-агрессора? Или Раша для вас друг? Адин нарот? Украинцы, у вас есть совесть? Если бы вы то дерьмо в „Розетке” не покупали, эти бы козлы то дерьмо не возили. Вы вообще проверяете, что те шкурники вам втюхивают? Когда наконец в этой стране будут думать о гигиене?» — нервничает националистка.
«Война с такими подходами не закончится. А мы всегда будем придатком Масквы. Придатком. Потому что возмущённая страна с сильными позициями не ведёт дел с нападающими!!! Вы скажете: „Какие сильные позиции, не смешите”. Так делайте их. Вы делайте. Каждый на своём месте. Своей принципиальностью.
Потому что власть — ваше отражение. Ваше. Сколько ещё всем известным украинцам сквозь века и призму исторических событий взывать к вам, украинцам современности: “Прочь от Москвы?” Сколько вопить?» — комментирует Ницой.
«Боже, ну за что ты меня послал на страницу той глупой „Розетки”? Я не хочу разочаровываться в украинцах. Ну за что?» — переживает националистка.
grossalexis082018 05 августа 2018 | 20:33
max3446: Да с вами обоими все понятно - оба ипанько. причем одной степени иопанутости.
Та хоть понятно - иопанутая сама по себе, а ведь тебе еще и другие иопанутые бабло отмусоливают за такую хрень.