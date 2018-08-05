Власти Венесуэлы задержали шесть человек, которые могут быть причастны к покушению на Николаса Мадуро
Власти Венесуэлы задержали шесть человек, которые могут быть причастны к покушению на президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщил в своем «Твиттере» венесуэльский журналист Роман Камачо со ссылкой на собственные источники.
Все задержанные доставлены в Боливарианскую службу национальной разведки, — написал журналист. Он также добавил, что еще четверо молодых людей были арестованы вчера в районе проспекта, где проходил парад.
Ранее министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что на Мадуро было совершено покушение при помощи нескольких беспилотников со взрывчаткой в тот момент, когда глава государства выступал на параде в Каракасе.
Комментарии2
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kir_pich_101 05 августа 2018 | 20:12
Надо вошьдю нашему Вагнера отправить на помощь другу.
Так их у него мало осталось...
kaminas 05 августа 2018 | 20:30
Виноваты все оппозиционеры ....... .
Ради этого и газ в соседнем доме рванули .
Ещё не рванул баллон газовый ,а виновные были определены и разоблачены .