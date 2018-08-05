Фигурантка дела «Нового величия» Дубовик срочно нуждается в операции из-за проблем со здоровьем

Фигурантка дела «Нового величия» Мария Дубовик срочно нуждается в операции из-за проблем со здоровьем. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила координатор правовой помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова.

«Несколько дней назад стало известно, что у нее были сильные боли в боку. После этого ей сделали определенные УЗИ, и выяснилось, что у нее очень серьезное заболевание, по всей видимости, со стороны гинекологии, которое требует незамедлительного, срочного оперирования», — сказала она.

А.Фролова отметила, что заболевание М.Дубовик было вызвано условиями содержания, нервным стрессом, недостатком витаминов, солнца, воздуха.

Кроме этого, она добавила, что за шесть месяцев пребывания в СИЗО у девушки также упало зрение с -2 до -5 диоптрий.

19-летняя М.Дубовик была арестована вместе с другими молодыми людьми в марте 2018 года. Их обвиняют в создании экстремистской организации «Новое величие», направленной на свержение конституционного строя в России.