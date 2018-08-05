Больше всего болельщиков на чемпионат мира по футболу приехало из Китая
Больше всего болельщиков на чемпионат мира по футболу приехало из Китая, который в футбольном первенстве не участвовал. По данным погранслужбы ФСБ, паспортами болельщиков воспользовалось более 53 тысяч китайцев. На втором месте по числу приехавших в Россию – США, затем Мексика, Аргентина и Бразилия. Среди стран Евросоюза лидируют Великобритания и Германия, сообщает ТАСС.
Комментарии10
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andre_klimov 05 августа 2018 | 19:37
А по сколько их на один паспорт проходило? :)
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 05 августа 2018 | 20:01
Ну, здравствуйте, я ваша тетя....
/// По данным погранслужбы ФСБ, паспортами болельщиков воспользовалось более 53 тысяч китайцев/////
Стоп, стоп, стоп.....А вот с этого места поподробней! Если больше всего приехало китайцев и их приехало всего 53 000 человек, то остальных приехало меньше... Ну допустим , примерно по тысяч 30000-40000 от США , Мексики и Аргентины, ну Евросоюз дал тысяч сто, ну все остальные-еще сто тысяч в общем...Получается, что приехало примерно 400 000, ну максимум-500000 болельщиков.....А я , вроде как , слышал о нескольких миллионах? Опять звизели? Пыль в глаза пускали? А ФСБ, за такую , не политически верную информацию, по шапке дать надо....Провокаторы!!!!!
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 05 августа 2018 | 20:05
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya: Опечатка- Ну допустим , примерно по тысяч 30-40 от США , Мексики и Аргентины,
ua_bank 05 августа 2018 | 19:51
Либерастня в шоке. Не знают, что и написать. Обосрались в очередной раз.
testmeter 05 августа 2018 | 20:11
ua_bank: В чем шок, портянь? Эта цифра на порядок меньше того, что тебе вдували в твои уши во время этого ЧМО 2018, о котором уже никто и не помнит
ua_bank 05 августа 2018 | 20:21
testmeter: Это тот случай, когда приятно написать:
"Хохлы, завидуйте молча"
proxozhij 05 августа 2018 | 20:02
Скоро в детских садах будут преподавать китайский язык.
zemljanka 05 августа 2018 | 20:19
Так китайцев больше всех на планете. И цифра подозрительно мала.
calorad 05 августа 2018 | 20:28
Соотечественники заработали и приехали поболеть.
erpetkur 05 августа 2018 | 20:32
А знаете сколько их приедет за дальновосточным гектаром ? Охохо