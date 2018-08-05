Больше всего болельщиков на чемпионат мира по футболу приехало из Китая, который в футбольном первенстве не участвовал. По данным погранслужбы ФСБ, паспортами болельщиков воспользовалось более 53 тысяч китайцев. На втором месте по числу приехавших в Россию – США, затем Мексика, Аргентина и Бразилия. Среди стран Евросоюза лидируют Великобритания и Германия, сообщает ТАСС.