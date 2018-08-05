Россия вводит новые ставки импортных пошлин для ряда американских товаров
Это ответ на ранее принятые США пошлины на сталь и алюминий, передает агентство «Прайм».
Повышаются ставки таможенных пошлин на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна. Новые ставки этих пошлин составят от 25% до 40%.
Напомним, США в марте этого года ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня.
Комментарии34
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palmcoast___ 05 августа 2018 | 19:37
Торговая война., все по чесночку. Имя победителя известно?, чи нет еще?
andre_klimov 05 августа 2018 | 19:39
palmcoast___:
Собачонка, впивающаяся в колесо проезжающего грузовика... Интересно, кто победит?... :))
palmcoast___ 05 августа 2018 | 19:41
andre_klimov:
Да как такая резина, что китайцы делают, так победа будет за собачонкой.
hatsuse 05 августа 2018 | 20:16
Стоп, думаю себе, а где же ВТО?
Насколько я понимаю, такое дело - не кошерно по правилам Всемирной Торговой Организации..
Как бы не схлопотать в рыло их обраткой...
dmast79 05 августа 2018 | 20:25
hatsuse: Как раз по правилам ВТО америка нарушает, и суды уже инициированы Китаем и Европой. мы только входим в кильватер процесса.
dmast79 05 августа 2018 | 19:42
andre_klimov: Скорее, "собачонка" потихоньку перегрызает поводок.
Вам хочется жизни на поводке? Мне - нет.
ura_123 05 августа 2018 | 20:08
dmast79: Ну,про поводок это ты отсебятину гонишь.
На пригожинском поводке видать не сладко?
dmast79 05 августа 2018 | 20:30
ura_123: Спросите об этом у пригожинских, если тема поводка так интересна.
Я написал ясно - Россия обязана все поводки, накинутые на неё компрадор-либералами - разорвать.
ze_danil 05 августа 2018 | 19:38
ограничения на америкосовскую продукцию машиностроения?
братэллы кетаёзы будут рады
i_c_e 05 августа 2018 | 19:40
От теперь развернётся отечественное производство средств для перевозки грузов и оптоволокна! Я вот только никак не пойму, а что бы просто не запретить в страну ввоз сразу всего иностранного? А то какие-то полумеры, конечно, повышающие сбор пошлин для государства, но почему-то из кармана отечественного покупателя. Почему бы не завалить всю страну и мир дешёвым и качественным, скажем, оптоволокном, в принципе запретив его поставку из-за рубежа на внутренний рынок?
dmast79 05 августа 2018 | 19:45
i_c_e: Наверное, экономические аспекты - дорогой рубль и малый внутренний спрос при дешёвом импорте - мешали. А за 2-3 года целые отрасли из небытия не возникнут. Потому и не сразу.
student_ru_ru 05 августа 2018 | 20:01
dmast79: Плюс к этому надо, чтоб из небытия возникли инженера и специалисты, квалифицированные рабочие кадры, научные кадры. Потому что из всего вышеперечисленного у нас есть только квалифицированные попы с муллами с кадилами, святой водой и завываниями с мечетей. А ещё полно ненасытных распильщиков, олигархов и прочих дармоедов. Ну и нужны бы технологии, которых нет своих и без которых высокоразвитых иностранных нас оставили наши властители с шашкой на голом коне. И вы без шуток на что-то рассчитываете?
dmast79 05 августа 2018 | 20:04
student_ru_ru: Тот же ВПК можно задействовать - там должные компетенции остались пока, а кое-где даже развиваются. А олигархов не так то уж и много на фоне армии офисных бездельников - посетителей кафешечек и твитерров-фуйсбуков.
student_ru_ru 05 августа 2018 | 20:19
dmast79: Понимаете ли, в чём дело. Всегда и везде технологии появляются, совершенствуются и оттачиваются в результате жесточайшей конкурентной борьбы за конечного потребителя самыми разными фирмами и производителями. То, что было в СССР, было лишь клоном вчерашнего и позавчерашнего дня западных технологий. Иногда были и свои разработки, но кому они были нужны при громоздкой бюрократической структуре без конкурентноспособной среды?
А сейчас нет и этого. Что есть в ВПК - так это крохи. И есть ли они вообще? Потому что по всем сведениям это больше походит на грандиозную фабрику обмана, подобно тому, как шили несуществующие одежды голому королю в известной сказке Андерсена, выдаивая из него средства из государственной казны. И потом, оглянитесь вокруг Вы видите хоть что-нибудь отечественное? А если нет ничего отечественного, то на какой основе вы собрались выпускать отечественное?
dmast79 05 августа 2018 | 20:33
student_ru_ru: А много ли вокруг вас бурового оборудования или вас окружают бульдозеры и комбайны (в России их точно хватает своих). Из американского у меня дома наверное только Винда на компе (китайском) - но и та пиратка.
student_ru_ru 05 августа 2018 | 20:47
dmast79: Ничего подобного. В России, если что-то и есть своего, то только изделия, собранные из импортных комплектующих. И бульдозеры, и комбайны. И буровое оборудование. Своего осталось очень мало. Потому что для производства любого изделия необходима длиннющая производственная цепочка, которые у нас давно распилены на металлолом. Вы на чём ездите? Какой у вас телевизор? Микроволновка? Газовая плита? Одежда не наша, а если и наша, то точно так же шьётся на импортном сырье и импортных станках. Пылесос? Чайник? Телефон? Остальное что, мебель? Вся древесина давно добывается на импортной технике, перерабатывается на импортном оборудовании. Посуда - давно делается на импортном оборудовании. Сантехника. душевые - всё не наше.
Я уж молчу про электронику - головной мозг всех этих устройств. И при СССР не было путной электроники, а уж сейчас нет подавно вообще никакой.
hunterhead 05 августа 2018 | 20:33
student_ru_ru: "Плюс к этому надо, чтоб из небытия возникли инженера и специалисты, квалифицированные рабочие кадры, научные кадры."
Так Путен обещал 25 миллионов высококвалифицированных рабочих мест из небытия...:-D
dmast79 05 августа 2018 | 20:45
hunterhead: Путин обещал 25 млн. рабочих мест сделать высокотехнологичными. Процесс идёт, не переживайте.
student_ru_ru 05 августа 2018 | 20:49
hunterhead: Он и сам из небытия возник.)
vsehporvem 05 августа 2018 | 19:48
i_c_e: У российских бары было 27 лет для того, чтобы завалить всем, чем только можно. Желания не было или мозгов?
palmcoast___ 05 августа 2018 | 19:57
vsehporvem:
27 лет для истории не срок., а для президентства тем более.
vsehporvem 05 августа 2018 | 20:08
palmcoast___: А для барыг тем более...
venmud 05 августа 2018 | 19:47
А зачем нам металлообрабатывающее оборудование и строительно-дорожная техника? На Его век дармовых углеводородов хватит, а после..Да пошли все в... и на...
riots 05 августа 2018 | 19:48
Значит ли это ,что российские потребители будут платить больше за американскую продукцию ? Или будет очередное импортозамещение ?
Как-то я не вижу логики.
dmast79 05 августа 2018 | 19:54
riots: США вроде как сами не продают нам много чего, из-за санкций. Ситуация сильно не изменится, России куда важнее Европа и Китай, в качестве поставщиков. А винду можно и пиратскую юзать..))
hunterhead 05 августа 2018 | 20:38
dmast79: "А винду можно и пиратскую юзать..))"
Конечно - для дегенератов ворованное всегда в радость...:-D
ura_123 05 августа 2018 | 20:12
riots: Торговые пошлины рассеюшка ввела на те товары,которые и так из за санкций не поставляются. Буровое,горное оборудование...
max3446 05 августа 2018 | 19:51
Браво! Аплодирую стоя! Красиво нагнули пендостан. Вот увидите они сейчас заноют хохлятское - а нас за что
putin_itogy 05 августа 2018 | 19:51
Россия - ты сошла с ума..(с)
proxozhij 05 августа 2018 | 19:56
В ответ американцы еще вдобавок перестанут поставлять все эти товары. И где тут логика?
hz6691 05 августа 2018 | 20:06
Надеюсь, закрытые статьи американского импорта не пострадают! А то ведь останемся без "неимеющиханалогов"
pravdatut 05 августа 2018 | 20:08
Бурового оборудования нет качественного в РФ. Будет отставание в самой жизненной отрасли. Уши отморозят.
pikol 05 августа 2018 | 20:12
Национальная забава в РФ- выстрел в собственную ногу.
hunterhead 05 августа 2018 | 20:29
"Повышаются ставки таможенных пошлин на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна. Новые ставки этих пошлин составят от 25% до 40%."
Путенойды только что себе в ногу выстрелили? :-D