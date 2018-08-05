Россия вводит новые ставки импортных пошлин для ряда американских товаров

Это ответ на ранее принятые США пошлины на сталь и алюминий, передает агентство «Прайм».

Повышаются ставки таможенных пошлин на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна. Новые ставки этих пошлин составят от 25% до 40%.

Напомним, США в марте этого года ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня.