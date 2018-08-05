Мария Захарова подтвердила, что заключение о смерти Орхана Джемаля в ЦАР было потеряно в ходе перевозки тела

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что заключение о смерти российского журналиста Орхана Джемаля в Центральноафриканской республике было потеряно в ходе перевозки тела, — передает РИА «Новости».

«Думаю, потерял перевозчик, так как без этого документа тело не пропустили бы в и из Парижа… Российское посольство в ЦАР,Следственный комитет и МИД на связи для восстановления документа», — сказала Захарова.

Ранее о потере документа сообщил близкий друг Джемаля, журналист Максим Шевченко. По его словам, из-за этого затягивается срок похорон, так как нужно ожидать, пока из ЦАР диппочтой будет доставлен дубликат заключения о смерти.