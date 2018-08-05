Мария Захарова подтвердила, что заключение о смерти Орхана Джемаля в ЦАР было потеряно в ходе перевозки тела
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что заключение о смерти российского журналиста Орхана Джемаля в Центральноафриканской республике было потеряно в ходе перевозки тела, — передает РИА «Новости».
«Думаю, потерял перевозчик, так как без этого документа тело не пропустили бы в и из Парижа… Российское посольство в ЦАР,Следственный комитет и МИД на связи для восстановления документа», — сказала Захарова.
Ранее о потере документа сообщил близкий друг Джемаля, журналист Максим Шевченко. По его словам, из-за этого затягивается срок похорон, так как нужно ожидать, пока из ЦАР диппочтой будет доставлен дубликат заключения о смерти.
Комментарии18
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palmcoast___ 05 августа 2018 | 19:35
Похоже тут есть такие, которые считают, что лучше бы документы на смерть привезли, чем само тело убиенного., обвиняя в утрате власть.
alladinov 05 августа 2018 | 19:46
«заключение о смерти Орхана Джемаля в ЦАР было потеряно»
Исторический материализм утверждает, что документы сами потеряться не могут. Их всегда теряет кто-то конкретный, кому эти документы были вручены для передаче. Неужели Манька Захерова не знает, кто отвечал за сохранность документов? И почему она, зная, об этом молчит, словно ее помойный язык засунут кое-куда? Похоже, что это ейный очередной наброс самой себя на вентилятор.
palmcoast___ 05 августа 2018 | 19:48
Удостоверения Академикам в подземном переходе делают., неужели не могли и этот вопрос там же уладить?
zurich_106 05 августа 2018 | 19:56
alladinov: умерших в цинковых гробах погрузили в грузовой отсек, документы везли сопровождающие, в Париже транзитный груз 200 грузили в другой самолет, документы все это время были у сопровождавших груз, трудно представить как можно было потерять документы на одного из умерших.
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 05 августа 2018 | 20:32
alladinov:А еще исторический материализм утверждает, что документы, которые отправляет Консул РФ -отправляются исключительно дипломатической почтой. И , Маруся-ковырялочка, только что жидко обгадилась и обгадила весь МИД РФ (хотя Наркомату РФ это мелочи, после аргентинского наркотрафика)
aleksandr39 05 августа 2018 | 19:36
Мария Захарова подтвердила что российский МИД это "шарашкина контора " .
ivashnev 05 августа 2018 | 19:45
Два стальных шарика - один потерял, другой сломал.
a_111111 05 августа 2018 | 19:55
Значит так - в Париже документы были, а дальше наверняка был рейс Аэрофлота ( совместный с АирФранс) и Шарик...
zurich_106 05 августа 2018 | 20:12
a_111111: документы все время были на руках у сопровождающего в ручной клади и нужны были только в Москве при получении груза
stalinator 05 августа 2018 | 19:57
Ну, если с документами такого уровня обращаются как с сортирной бумагой.......
Чего у них там вообще происходит? Ответственность прямо зашкаливает.....
klukvik 05 августа 2018 | 19:58
без справки не хоронят...
даже над мертвым глумятся
tks 05 августа 2018 | 19:58
Будет весьма любопытно, когда перевозчик опрокинет манькины щи.
nikmart001 05 августа 2018 | 19:59
Ну раз перевозкой французы занимались, может просто запрос в парижский аэропорт сделать?
vbsvob 05 августа 2018 | 20:02
Предположу, что документы должны были готовить посольские. Захарова замалчивает, отдали ли свидетельства перевозчику. Не верю Захаровой.
ukrainian_katherina 05 августа 2018 | 20:02
Элементарная процедура при доставке тела журналиста - опознание. Какие документы еще нужны?
sskazhenik 05 августа 2018 | 20:04
О чём угодно, только не об убийцах
testmeter 05 августа 2018 | 20:05
И копий документов нет, и что в них было написано, неизвестно. Абсолютно понятная и ожидаемая ситуация. Удивительно, что не только быдломасса, но и вполне себе образованные российские граждане это все хавают и не подавятся даже
savbensmb 05 августа 2018 | 20:05
А что удивляться? Сантехник с электриком 400 кило кокаина переправили же в Расею президентским самолётом из посольства в Аргентине...