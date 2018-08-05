В Москве найден мертвым сын владельца сети оружейных магазинов «Кольчуга» Михаила Хубутии
По предварительным данным, он совершил самоубийство, — сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к следствию.
25-летний молодой человек был найден в своей квартире, она была закрыта изнутри. В последнее время он жаловался знакомым на плохое настроение, — рассказал источник. Он уточнил, что тело обнаружила домработница, сегодня около 15:00.
Столичная пресс-служба МВД России также сообщает об обнаружении тела молодого человека в центре Москвы. Имя погибшего не называется.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
palmcoast___ 05 августа 2018 | 19:33
Ружжо, оно и само, вися на стенке, хотя бы раз, но выстрелит..
r88w556xl4 05 августа 2018 | 19:45
Ну, у такого ружьё всегда под рукой, так и тянет наверно воспользоваться.
tks 05 августа 2018 | 19:55
"Лихие 90-е" возвращаются?
tv_victim 05 августа 2018 | 20:01
"Я видел генералов,
Они пьют и едят нашу смерть,
Их дети сходят с ума от того,
Что им нечего больше хотеть."
БГ.
zemljanka 05 августа 2018 | 20:14
Соболезнования родным.