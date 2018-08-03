Бывший депутат Пономарев не планирует присутствовать на завтрашнем заседании по иску к нему сына Януковича

Бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев не планирует присутствовать на завтрашнем заседании в Печерском суде по иску к нему Александра Януковича, сына экс-президента Украины. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, А.Янукович обвинил его в ложных показаниях по делу бывшего президента Украины о госизмене. На судебном процессе И.Пономарев рассказал о переговорах А.Януковича с руководством России о продаже украинских облигаций внешнего займа и получении от этого прибыли.

«Завтра я присутствовать не буду, мои адвокаты просто выскажут мою позицию и уверен, что суд должен ее принять, поскольку она единственно разумная», — сообщил он.

И.Пономарев отметил, что не видит смысла в судебном заседании до окончания судебного рассмотрения дела В.Януковича, в рамках которого эти показания были даны.

«Давайте дождемся оценки этих показаний со стороны Оболонского суда, который уже их рассматривает. Какой смысл рассматривать их в другом суде? Если Оболонский суд по какой-то причине отнесется к моим показаниям с недоверием, то тогда мне есть смысл говорить о клевете. А если этого не произойдет – а я очень сомневаюсь, что эти показания будут отвергнуты, так как они соответствуют действительности – то и разговаривать будет не о чем», — заявил он.

Заседание состоится завтра в 11.00 в Печерском суде г.Киев.